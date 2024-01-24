В Синимяэ снова осквернили памятники павшим в войне

В Нарва-Йыэсуу в Синимяэ неизвестный преступник в очередной раз осквернил установленные в честь павших за свободу Эстонии памятные камни, измазав их краской.
23 января полиция получила сообщение, что на расположенном в поселке Синимяэ на Гренадерской горке Синимяэском мемориале осквернены три памятных знака.
Люди, личность которых пока не установлена, обрызгали памятники красной краской, в результате чего одна сторона памятных знаков оказалась сплошь покрыта красной краской, а на обратной стороне черной краской была изображена свастика и красной краской - знак Х.
Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.
Акт вандализма был совершен там же на Гренадерской горке и в мае прошлого года, когда неизвестные преступники свернули три расположенных там памятных камня. Кроме того, разгромлены были памятные камни у военного музея и у шоссе. Нарва-Йыэсууское горуправление восстановило эти памятные знаки, однако полиции поймать преступников не удалось.
После того инцидента выяснилось, что у памятных знаков нет юридического собственника, и Нарва-Йыэсууское горуправление начало производство, чтобы взять их в свою собственность.