У границы в Нарве и Ивангороде с февраля начнут скапливаться очереди людей с багажом

С 1 февраля 2024 года Ивангородский автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией временно закроется на реконструкцию, о чем сообщалось ранее. Строительные работы продлятся порядка двух лет, как заявляют на российской стороне, и все это время погранпереход между эстонской Нарвой и российским Ивангородом будет открыт исключительно для пешеходов.

Для сохранения регулярного автобусного сообщения между Таллинном, Нарвой и Санкт-Петербургом автобусы транспортных компаний будут доставлять пассажиров с багажом к погранпунктам и затем встречать их на сопредельной стороне для продолжения поездки.

Погранохрана оправданно предполагает, что во время таких пересадок у погранпунктов будут скапливаться очереди людей, к чему всем стоит быть готовыми. "Будет как в ковидные времена: перевозчики будут оставлять пассажиров на Петровской площади, оттуда они будут двигаться на пешеходный терминал для проверки документов и товаров", - рассказал руководитель группы Нарвского погранпункта Александр Казмин в веб-передаче ERR "Прямой эфир из Дома новостей"; его слова приводит новостной портал Rus.ERR.

"Людям, которые планируют пересечь границу, рекомендую смотреть графики автобусов. То есть, когда пассажирский автобус будет останавливаться на Петровской площади, надо иметь в виду, что на границе будут большие очереди", - пояснил Казмин.

На упомянутой Казминым Петровской площади Нарвы находится Нарвский пограничный пункт, но аналогичная картина с очередями может иметь место и возле Ивангородского погранпункта.

По словам Казмина, количество сотрудников на Нарвском погранпункте не увеличится, потому что в этом нет необходимости. "Очереди будут, с этим ничего не поделать", - предупредил он.

Во время закрытия Ивангородского погранпункта для автомобильного движения продолжат пропускать транспорт погранпереходы на юго-востоке Эстонии - в Лухамаа и Койдула. "Все желающие пересечь границу на автомобиле, автобусе или грузовом автомобиле могут воспользоваться этой возможностью", - напомнил Александр Казмин.