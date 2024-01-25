Статья-мнение Эрика Гамзеева вошла в четверку лучших в эстонской журналистике

Из 47 работ, опубликованных в прошлом году в различных изданиях Эстонии, жюри выбрало четыре лучшие. Среди них - опубликованная 9 марта прошлого года статья-мнение Эрика Гамзеева "Есть ли повод благодарить избирателей Стальнухина и Петерсона?", в которой анализируются результаты парламентских выборов в Ида-Вирумаа.

В статье обсуждается значение того факта, что пророссийские кандидаты Михаил Стальнухин и Айво Петерсон набрали в общей сложности более восьми тысяч голосов на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа.

"Результаты выборов отражают реальную картину гораздо ближе к истине, чем любые исследования. Если каждый третий избиратель проголосовал за кандидатов, которые сознательно публично не осудили расправы российского террористического режима в Украине и назвали эстонское правительство фашистами, становится ясно, что их взгляды разделяют примерно столько же жителей Ида-Вирумаа. С большой долей вероятности к ним можно добавить еще несколько десятков тысяч неграждан и граждан России, постоянно проживающих в регионе", - написал Эрик Гамзеев.

Он также отметил, что в то же время называть путинистами всех, кто голосовал за Стальнухина и Петерсона, не совсем корректно. Причин для такого выбора больше и они накапливались годами. Прежний большой успех Центристской партии в Ида-Вирумаа также во многом базировался на противопоставлении эстонской государственной власти.