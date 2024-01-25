Статья-мнение Эрика Гамзеева вошла в четверку лучших в эстонской журналистике

Статья главного редактора газеты "Северное побережье" Эрика Гамзеева вошла в четверку лучших на журналистском конкурсе Союза медиаорганизаций Эстонии.
Из 47 работ, опубликованных в прошлом году в различных изданиях Эстонии, жюри выбрало четыре лучшие. Среди них - опубликованная 9 марта прошлого года статья-мнение Эрика Гамзеева "Есть ли повод благодарить избирателей Стальнухина и Петерсона?", в которой анализируются результаты парламентских выборов в Ида-Вирумаа.
В статье обсуждается значение того факта, что пророссийские кандидаты Михаил Стальнухин и Айво Петерсон набрали в общей сложности более восьми тысяч голосов на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа.
"Результаты выборов отражают реальную картину гораздо ближе к истине, чем любые исследования. Если каждый третий избиратель проголосовал за кандидатов, которые сознательно публично не осудили расправы российского террористического режима в Украине и назвали эстонское правительство фашистами, становится ясно, что их взгляды разделяют примерно столько же жителей Ида-Вирумаа. С большой долей вероятности к ним можно добавить еще несколько десятков тысяч неграждан и граждан России, постоянно проживающих в регионе", - написал Эрик Гамзеев.
Он также отметил, что в то же время называть путинистами всех, кто голосовал за Стальнухина и Петерсона, не совсем корректно. Причин для такого выбора больше и они накапливались годами. Прежний большой успех Центристской партии в Ида-Вирумаа также во многом базировался на противопоставлении эстонской государственной власти.
Пугающий результат Стальнухина и Петерсона на выборах мог бы стать сигналом к тому, что пора заняться Ида-Вирумаа. "Если это произойдет, то будет повод поблагодарить их избирателей за пробуждение", - написал Эрик Гамзеев в своей статье, заслужившей признание.
Эрик выразил надежду, что эта статья повлияла на правящую коалицию, заставив ее более активно заняться решением проблем Ида-Вирумаа по существу.
- Радует также то, что статьи, опубликованные в "Северном побережье", удостоились положительного внимания на конкурсе журналистских наград, как это происходит почти каждый год на протяжении последней четверти века, - сказал он.
Конкуренцию публикации Эрика Гамзеева составили статья-мнение Урмета Коока "Ei, proua peaminister" ("Нет, госпожа премьер-министр"), опубликованная на портале ERR 12 сентября, статья-мнение Даннара Лейтмаа "Ta kruiisis ringi luksusmaasturiga, aga nüüd otsib juhutöid. Mis läks valesti?" ("Он разъезжал на роскошном внедорожнике, а теперь ищет случайную работу. Что пошло не так?"), опубликованная в газете "Õhtuleht" 24 ноября, и статья-мнение Рахель Лепп "Suurperede missivõistlus" ("Конкурс красоты многодетных семей"), опубликованная на новостном портале "Lääne-Virumaa Uudised" 14 мая.
Победители в номинациях журналистского конкурса будут объявлены 22 февраля на торжественном мероприятии Союза медиаорганизаций Эстонии.