"Рождественский благовест" "Радио 4" поставил рекорд

Побит рекорд прошлого года, когда на строительство специальной игровой площадки для детей с особыми потребностями опорного центра "Päikesekiir" в Йыхви было собрано 24080 евро.

В четверг, 25 января, в редакции "Радио 4" торжественно вручили чек представителям Эстонского союза родителей детей с онкологическими заболеваниями Луйве Мерилай, Ольге Кречиной и Юлии Балий. На собранные деньги купят лекарства, приобретение которых не компенсирует Касса здоровья.

Впервые передачи "Рождественского благовеста" вышли в эфир в декабре 1993 года. Тогда помощь была оказана детям, больным лейкемией. В последующие годы помогали детдомам, спецшколам, больницам и детским центрам для особых детей. География адресатов охватывает все регионы страны.

В 2013 году проект "Рождественский благовест" был удостоен премии Детского фонда ООН (UNICEF) "Синяя птица".