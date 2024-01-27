Тридцатый "Рождественский благовест" собрал 44345 евро на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Это лучший результат за всю историю ежегодной благотворительной акции.
"Рождественский благовест" "Радио 4" поставил рекорд
Побит рекорд прошлого года, когда на строительство специальной игровой площадки для детей с особыми потребностями опорного центра "Päikesekiir" в Йыхви было собрано 24080 евро.
В четверг, 25 января, в редакции "Радио 4" торжественно вручили чек представителям Эстонского союза родителей детей с онкологическими заболеваниями Луйве Мерилай, Ольге Кречиной и Юлии Балий. На собранные деньги купят лекарства, приобретение которых не компенсирует Касса здоровья.
Впервые передачи "Рождественского благовеста" вышли в эфир в декабре 1993 года. Тогда помощь была оказана детям, больным лейкемией. В последующие годы помогали детдомам, спецшколам, больницам и детским центрам для особых детей. География адресатов охватывает все регионы страны.
В 2013 году проект "Рождественский благовест" был удостоен премии Детского фонда ООН (UNICEF) "Синяя птица".