Решение "VKG Energia" прекратить с мая подачу воды из озера Консу мелким потребителям побудило тех, кто зависит от этой воды, и местные власти принять меры. "Järve Biopuhastus" обещает, что решение найдется для каждого.
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Садоводческое товарищество в Ахтме боится остаться совсем без воды с прекращением подачи озерной воды
Опубликованная на прошлой неделе в "Северном побережье" статья о решении "VKG Energia" прекратить подачу озерной воды мелким потребителям обеспокоила членов садоводческого товарищества "Табори 25", расположенного в Ахтмеской части Кохтла-Ярве.