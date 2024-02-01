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Садоводческое товарищество в Ахтме боится остаться совсем без воды с прекращением подачи озерной воды

Кюлли Крийс
, журналист
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Садоводческое товарищество "Табори" использует много воды с весны до осени, а в десятке домохозяйств предположительно живут круглый год.
Садоводческое товарищество "Табори" использует много воды с весны до осени, а в десятке домохозяйств предположительно живут круглый год. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Решение "VKG Energia" прекратить с мая подачу воды из озера Консу мелким потребителям побудило тех, кто зависит от этой воды, и местные власти принять меры. "Järve Biopuhastus" обещает, что решение найдется для каждого.

Опубликованная на прошлой неделе в "Северном побережье" статья о решении "VKG Energia" прекратить подачу озерной воды мелким потребителям обеспокоила членов садоводческого товарищества "Табори 25", расположенного в Ахтмеской части Кохтла-Ярве.

В товариществе 133 домохозяйства, большинство из которых действуют только в летний сезон, но не менее десяти участков заселены постоянно.

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