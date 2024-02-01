Садоводческое товарищество в Ахтме боится остаться совсем без воды с прекращением подачи озерной воды

Садоводческое товарищество "Табори" использует много воды с весны до осени, а в десятке домохозяйств предположительно живут круглый год.

Решение "VKG Energia" прекратить с мая подачу воды из озера Консу мелким потребителям побудило тех, кто зависит от этой воды, и местные власти принять меры. "Järve Biopuhastus" обещает, что решение найдется для каждого.