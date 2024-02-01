Кохтлаярвесцев беспокоит судьба бани в Сомпа

"Обращаемся к вам с важным сообщением относительно будущего сомпаской сауны в нашем городе. К сожалению, новое руководство, избранное в конце ноября 2023 года, рассматривает возможность закрытия сауны в нашем районе. Планировалось сделать это в середине января 2024 года, но отложили на несколько месяцев. Мы считаем, что такое решение будет большой ошибкой. Сауна в Сомпа не только является местом для релаксации и отдыха, но и выполняет важную социальную функцию. Для многих жителей это не просто место, где можно принять горячий душ и посетить сауну, но и центр общения и социализации. Закрытие сауны уронит качество жизни многих наших соседей и создаст неудобства для тех, кто использует ее для встреч и общения..."