Горожане написали письмо и собирают подписи против закрытия общественной бани в Сомпа - любителей попариться настораживает, что с обслуживающей фирмой "OSK Grupp" договор заключили лишь до конца марта, а с февраля поднимают цены.
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Кохтлаярвесцев беспокоит судьба бани в Сомпа
В минувшую субботу сомпаская баня побила свой рекорд - за день здесь побывало 102 посетителя. В минуты отдыха завсегдатаи, поделившись переживаниями, решили действовать - заранее написать письмо городским властям и собрать подписи.