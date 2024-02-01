Спустя четверть часа после закрытия для автотранспорта погранпунктов в Ивангороде и Нарве, на границу прибыл автобус с пассажирами, направляющимися в Санкт-Петербург.
ФОТО ⟩ Пассажиры международных автобусов теперь пешком идут через эстонско-российскую границу
Пассажиры рейсовых автобусов, следующих через Нарву из Эстонии в Россию и обратно, с февраля вынуждены пересекать границу пешком, так как Ивангородский погранпункт закрылся на реконструкцию.
Граница в Нарве и Ивангороде закрылась для транспорта незадолго до полуночи, а в пятнадцать минут первого на Петровскую площадь приграничной Нарвы прибыл рейс автобусной компании "Baltic Shuttle". Трем десяткам пассажиров с чемоданами в руках пришлось спешиться у дверей погранпункта и далее на своих двоих проследовать в Ивангород, надеясь, что там их встретит другой автобус, чтобы все они продолжили свой путь на восток.
Теперь, еще года два, такая практика пересечения границы здесь будет нормой.