ФОТО ⟩ Пассажиры международных автобусов теперь пешком идут через эстонско-российскую границу

Пассажиры рейсовых автобусов, следующих через Нарву из Эстонии в Россию и обратно, с февраля вынуждены пересекать границу пешком, так как Ивангородский погранпункт закрылся на реконструкцию.

Граница в Нарве и Ивангороде закрылась для транспорта незадолго до полуночи, а в пятнадцать минут первого на Петровскую площадь приграничной Нарвы прибыл рейс автобусной компании "Baltic Shuttle". Трем десяткам пассажиров с чемоданами в руках пришлось спешиться у дверей погранпункта и далее на своих двоих проследовать в Ивангород, надеясь, что там их встретит другой автобус, чтобы все они продолжили свой путь на восток.