Эксперт по белке-летяге Лийза Реннель из Оонурме получила премию молодому защитнику природы

Лийза Реннель работает в Департаменте окружающей среды и уже много лет занимается изучением белок-летяг и постоянно вносит вклад в защиту этого редкого вида и старых естественных лесов - среды его обитания.

- Лийза привлекла внимание жюри своей последовательной и разносторонней работой по улучшению жизни белки-летяги. Сохранение среды обитания белки-летяги не только защищает гербовое животное ELF, но и обеспечивает условия жизни для сотен других исчезающих видов в естественных лесах, - пояснил председатель правления ELF Тармо Тюйр, почему именно Лийза Реннель была выбрана лауреатом премии из 11 представленных на конкурс кандидатов.

Видя стремительные изменения, происходящие в лесном ландшафте, Лийза активно включилась в работу по защите белки-летяги и мест ее обитания. За последние годы Лийза провела инвентаризацию тысяч гектаров лесов, потенциально пригодных для обитания белки-летяги, и нанесла на карту места обнаружения различных видов, находящихся под угрозой исчезновения. Лийза активно участвовала в мероприятиях, посвященных белке-летяге как животному года - 2023, и является одним из основных составителей программы деятельности по защите белки-летяги. Она также организовала ряд других мероприятий, таких как вечера природы, толоки по поиску мест обитания белки-летяги, учебную тропу белки-летяги и выступала в средствах массовой информации. Лийза также играет важную роль в подготовке к взятию под охрану новых постоянных мест обитания белки-летяги.

Лийза участвует в исследованиях и мониторинге исчезающих видов еще со времен учебы в гимназии. Логическим продолжением стало изучение флоры и фауны естественных лесов ее родного края Алутагузе во время учебы в Эстонском университете естественных наук. Помимо работы в качестве эксперта по защите видов в Департаменте окружающей среды, Лийза участвует в работе Эстонского общества териологии. В качестве волонтера она организует различные толоки и эколого-просветительские мероприятия как для молодежи, так и для взрослых, а также принимала участие в проекте "Снова в школу".

Премия "Молодой защитник природы" вручается с 2005 года с целью поддерживать в Эстонии из поколения в поколение существование жизнеспособной и основанной на идейном подходе охраны природы. В 2021 году награды удостоилась уроженка Кохтла-Ярве, специалист по лишайникам Тартуского университета Полина Дегтяренко.

К премии прилагается стипендия в размере 1000 евро и нагрудный знак работы ювелира Керту Туберг.