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КаПо арестовала подозреваемых в осквернении мемориалов в Синимяэ

Северное побережье
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В мае прошлого года памятные камни в Синимяэ были измазаны белой краской.
В мае прошлого года памятные камни в Синимяэ были измазаны белой краской. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

Полиция безопасности (КаПо) 1 февраля арестовала двоих мужчин, подозреваемых в осквернении мемориалов Синимяэ 23 и 31 января этого года, сообщает портал rus.postimees.ee. Есть подозрение, что заказ на совершение преступления поступил из России. Точные обстоятельства преступления будут выяснены в ходе расследования.

Один из задержанных имеет российское гражданство, другой - двойное гражданство Эстонии и России.

Генпрокуратура просила суд арестовать гражданина Российской Федерации.

- Харьюский уездный суд согласился с ходатайством прокуратуры и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев, поскольку если он окажется на свободе, то сможет уклониться от уголовного преследования, - поясняет госпрокурор Трийну Олев.

- Согласно подозрению, арестованный в конце прошлой недели мужчина также причастен к осквернению краской барельефа Альфонса Ребане, - констатирует гособвинитель.

Кроме того, несколько недель назад по запросу прокуратуры суд также арестовал мужчину с эстонско-российским гражданством, которого подозревают среди прочего в осквернении памятников в Ида-Вирумаа 8 мая прошлого года.

- Исходя из собранных в ходе расследования доказательств, есть основания полагать, что заказы на совершение преступлений поступали еще весной прошлого года, в последнее время этот процесс вновь усилился. Ранее соцсети использовались для поиска людей, которых можно было использовать в качестве "инструмента" для совершения преступления, - дополняет картину заместитель генерального директора КаПо Александер Тоотс.

- Мы сделаем все возможное, чтобы выявить всех людей, совершивших преступления в Эстонии по заказу России, и в сотрудничестве с прокуратурой предъявить им обвинения, - подчеркивает Тоотс.

На прошлой неделе в среду полиция получила сообщение, что неустановленные лица испачкали краской три памятных камня.

Подобный инцидент произошел и 23 января, когда полиция получила сообщение, что на мемориале, расположенном на улице Гренадеримяэ в поселке Синимяэ, были осквернены три мемориальных знака.

Тогда неустановленные лица также залили краской памятники, в результате чего одна сторона была полностью покрыта красной краской, а на обратной стороне были нарисованы черная свастика и красный знак X.

Полиция расследует осквернение мемориала по статье Пенитенциарного кодекса об осквернении памяти умерших. Такое деяние наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.

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