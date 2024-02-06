Семь гимназий региона Вирумаа, которые в общем конкурируют между собой, зазывая абитуриентов, подписали соглашение о сотрудничестве при организации вступительных тестов.
Госгимназии Вирумаа договорились вместе оценивать уровень знаний абитуриентов
Соглашение о сотрудничестве подписали 5 февраля директора Нарвской гимназии, Нарвской эстонской гимназии, Йыхвиской гимназии, Кивиылиской 1-й средней школы, Кохтла-Ярвеской гимназии, Силламяэской гимназии и Раквереской государственной гимназии. Семеро их руководителей и другие представители школьных коллективов собрались в Нарве, чтобы поставить подписи, а затем еще отпраздновать новоселье Нарвской эстонской гимназии, которая только что въехала в новое здание.
Соглашение о сотрудничестве обещает, что уже этой весной абитуриенты, желающие поступить в десятый класс какой-либо из перечисленных гимназий, смогут пройти стандартные вступительные тесты посредством единой инфосистемы.
Совместные вступительные тесты для госгимназий Вирумаа сэкономят время учащихся и снизят излишнее напряжение, при том давая абитуриентам возможность подать заявление в семь государственных средних школ одновременно. Правда, как объяснила директор Нарвской эстонской гимназии Ирене Кяосаар, после единого тестирования абитуриенту все равно придется явиться на собеседование в выбранную им гимназию - или же поочередно в несколько гимназий, если окончательный выбор пока не сделан. Результаты пройденного абитуриентом тестирования будут доступны всем семи.
- Наша цель в том, чтобы всем ученикам было легче поступать, а не надо было нервно бегать из одной гимназии в другую, изучая, какие у кого критерии для поступления, - рассказала Кяосаар.
Она уточнила, что нововведение коснется только десятиклассников, то есть сегодняшних девятиклассников. Перевод 11- и 12-классников в другую гимназию решается по-прежнему по отдельным критериям.
Кяосаар также рассказала, что к идее об общем вступительном тесте пришли разом все руководители госгимназий Вирумаа, и явно без оглядки на конкуренцию гимназий между собой. "Мы работаем на одну цель: дать ученикам хорошие возможности для поступления и при этом не вгонять их в сильный стресс", - подчеркнула Кяосаар.
Министр образования и науки Кристина Каллас, тоже посетившая Нарвскую эстонскую гимназию, рассказала, что государство выступает за единые вступительные тесты для того, чтобы в разных гимназиях был одинаковый уровень образования. "Чтобы не было так, что в какую-то гимназию можно поступить и с двойкой по математике, а в другую - только с пятеркой", - привела министр пример, напомнив, что в Тарту гимназии уже несколько лет как объединены единой системой тестирования абитуриентов.
- Гимназическое образование - академическое образование, и нужно держать академический уровень. Для этого и устанавливается порог поступления, а чтобы его переступить, надо сдать определенный уровень. Уже после этого гимназии смогут выбирать учащихся, исходя из своей специфической специализации по предметам, - пояснила Кристина Каллас.
- Регистрация на вступительные экзамены пройдет с 11 марта по 7 апреля 2024 года в среде sissastumine.ee. Письменные тесты проводятся 20 апреля 2024 года в первом предпочтительном учебном заведении, выбранном кандидатом, в электронной форме для сдачи экзаменов.
- После положительных итогов письменного теста на основании рейтинга кандидаты в гимназисты приглашаются в учебные заведения на собеседование. Кандидаты, прошедшие письменный тест с положительным результатом, могут пройти собеседование в учебных заведениях, выбранных в качестве второго или третьего предпочтения, а затем самостоятельно сделать окончательный выбор учебного заведения.
- Знания кандидатов проходят контроль на основе программы основной школы по логико-математическому мышлению и интегрированным естественным наукам на эстонском языке (для поступающих в гимназии Нарвы и Силламяэ - дополнительная возможность и на русском языке), по словесному мышлению - на эстонском языке.
- Более подробная информация будет опубликована на домашних страницах учебных заведений.