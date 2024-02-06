Госгимназии Вирумаа договорились вместе оценивать уровень знаний абитуриентов

Соглашение о сотрудничестве подписали 5 февраля директора Нарвской гимназии, Нарвской эстонской гимназии, Йыхвиской гимназии, Кивиылиской 1-й средней школы, Кохтла-Ярвеской гимназии, Силламяэской гимназии и Раквереской государственной гимназии. Семеро их руководителей и другие представители школьных коллективов собрались в Нарве, чтобы поставить подписи, а затем еще отпраздновать новоселье Нарвской эстонской гимназии, которая только что въехала в новое здание.

Соглашение о сотрудничестве обещает, что уже этой весной абитуриенты, желающие поступить в десятый класс какой-либо из перечисленных гимназий, смогут пройти стандартные вступительные тесты посредством единой инфосистемы.

Совместные вступительные тесты для госгимназий Вирумаа сэкономят время учащихся и снизят излишнее напряжение, при том давая абитуриентам возможность подать заявление в семь государственных средних школ одновременно. Правда, как объяснила директор Нарвской эстонской гимназии Ирене Кяосаар, после единого тестирования абитуриенту все равно придется явиться на собеседование в выбранную им гимназию - или же поочередно в несколько гимназий, если окончательный выбор пока не сделан. Результаты пройденного абитуриентом тестирования будут доступны всем семи.

- Наша цель в том, чтобы всем ученикам было легче поступать, а не надо было нервно бегать из одной гимназии в другую, изучая, какие у кого критерии для поступления, - рассказала Кяосаар.