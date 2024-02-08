ОДИН ВОПРОС ⟩ Исследование кладбища, обнаруженного в Куремяэ, закончилось?

- Нет, не закончилось. Работы приостановлены, и весной приступят к новым исследованиям. Сейчас их проводить невозможно, это было бы очень дорогостоящим мероприятием. Останки, обнаруженные нами, теперь находятся в хранилище в Тарту. Раскопки продолжатся там, где были обнаружены останки. К исследованию всего кладбища, естественно, приступать не будем, оно сейчас под временной охраной. Если волость пожелает здесь бурить скважины для прокладки земляного отопления, то она сама должна проводить исследования. Мы обозначили границы захоронений, чтобы их можно было взять под временную охрану.