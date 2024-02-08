В ноябре прошлого года в ходе земляных работ с целью прокладки системы отопления за библиотекой Куремяэ были обнаружены человеческие останки, что указывает на наличие там кладбища. Считается, что это захоронения древнего племени водь. Строительные работы были остановлены, и археологи занялись исследованиями.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Исследование кладбища, обнаруженного в Куремяэ, закончилось?
Советник Департамента охраны памятников старины в Ида-Вирумаа Калле МЕРИЛАЙ:
- Нет, не закончилось. Работы приостановлены, и весной приступят к новым исследованиям. Сейчас их проводить невозможно, это было бы очень дорогостоящим мероприятием. Останки, обнаруженные нами, теперь находятся в хранилище в Тарту. Раскопки продолжатся там, где были обнаружены останки. К исследованию всего кладбища, естественно, приступать не будем, оно сейчас под временной охраной. Если волость пожелает здесь бурить скважины для прокладки земляного отопления, то она сама должна проводить исследования. Мы обозначили границы захоронений, чтобы их можно было взять под временную охрану.