В Нарве подсчитаны заявления от желающих стать директорами дома культуры и школы

В декабре 2023 года Нарвская горуправа объявила поочердно два должностных конкрса - на места директоров Дома культуры "Ругодив" и Нарвской Пяхклимяэской школы. В первом случае прием заявлений завершился 31 января, во втором - 2 февраля.

Как сообщили "Северному побережью" в отделе культуры Нарвской горуправы, который объявлял оба этих конкурса, более конкретную информацию о результатах стоит ожидать не ранее первой половины марта.

- Конкурсы еще не завершились, пока только прошли сроки подачи документов, и еще не было даже собраний конкурсных комиссий, - отметила завотдела культуры Лариса Дегель.

Она также сообщила, что на место директора дома культуры заявления подали пятеро желающих, на место директора Пяхклимяэской школы - только один.

Как уже ранее писало "Северное побережье", Домом культуры "Ругодив" пока что продолжает руководить член Нарвского горсобрания из правящей депутатской фракции "Narva", член Центристской партии Эстонии Елена Каврус. Несмотря на то, что Каврус не отвечает условиям, предъявляемым к директору дома культуры, она месяц назад была назначена чиновницей Ларисой Дегель на эту должность в качестве временно исполняющего обязанности директора - и 8 января приняла дела у ушедшей на заслуженный отдых Елены Калядиной.