Нарвская горуправа собрала заявления от желающих, стать директорами Дома культуры "Ругодив" и Нарвской Пяхклимяэской школы, но подведение итогов этих двух конкурсов не будет быстрым. Учреждениями пока продолжают "временно" руководить политические назначенцы.
В Нарве подсчитаны заявления от желающих стать директорами дома культуры и школы
В декабре 2023 года Нарвская горуправа объявила поочердно два должностных конкрса - на места директоров Дома культуры "Ругодив" и Нарвской Пяхклимяэской школы. В первом случае прием заявлений завершился 31 января, во втором - 2 февраля.
Как сообщили "Северному побережью" в отделе культуры Нарвской горуправы, который объявлял оба этих конкурса, более конкретную информацию о результатах стоит ожидать не ранее первой половины марта.
- Конкурсы еще не завершились, пока только прошли сроки подачи документов, и еще не было даже собраний конкурсных комиссий, - отметила завотдела культуры Лариса Дегель.
Она также сообщила, что на место директора дома культуры заявления подали пятеро желающих, на место директора Пяхклимяэской школы - только один.
Как уже ранее писало "Северное побережье", Домом культуры "Ругодив" пока что продолжает руководить член Нарвского горсобрания из правящей депутатской фракции "Narva", член Центристской партии Эстонии Елена Каврус. Несмотря на то, что Каврус не отвечает условиям, предъявляемым к директору дома культуры, она месяц назад была назначена чиновницей Ларисой Дегель на эту должность в качестве временно исполняющего обязанности директора - и 8 января приняла дела у ушедшей на заслуженный отдых Елены Калядиной.
Каврус более известна в Нарве не участием в самодеятельности ДК, а многолетней работой директором Нарвской школы для взрослых. Вдобавок ей доверено оплачиваемое место в совете муниципального АО "Narva Vesi". Она считается полезным кадром для сбора голосов на местных выборах, учитывая что в октябре 2021 года Каврус показала пятый результат в нарвском избирательном списке Центристской партии.
Нарвской Пяхклимяэской гимназией продолжает с 22 декабря временно руководить председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович, назначенная на это место той же Ларисой Дегель. В Центритской партии Эстонии Янович состоит официально с 26 января этого года. Бывший директором школы Вячеслав Коновалов уволился по собственному желанию в минувшем сентябре.
В октябре 2022 года, когда мэром Нарвы была Катри Райк, член горсобрания Ирина Янович была со скандалом уволена с поста директора Нарвской Кренгольмской гимназии. Формальной причиной называлось предписание из Министерства образования и науки, в котором говорилось, что у директора гимназии нет магистерской степени высшего образования. Сама Янович утверждала, что необходимое образование у нее имеется, а увольнение было политическим. Янович обратилась в суд, требуя восстановления в должности и компенсации, судебный процесс еще продолжается. Одновременно Янович учится в Нарвском колледже Тартуского университета, чтобы получить необходимую для управления школой магистерскую степень, а также руководит Нарвским городским собранием и Пяхклимяэской школой.