ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Айме Толга

Как такое возможно? Стоит вспомнить одну простую мысль, которой Айме Толга поделилась с читателями "Северного побережья" прошлым летом. Сохранить бодрость ей помогает оптимизм. "Нельзя жаловаться и ныть. Красивое слово "любовь" помогает всегда. Любить надо свою страну, свой народ, своих коллег, своих дорогих близких", - сказала она.

Толга рассказала, что появилась на свет одной из тройни, настоящим заморышем весом 900 граммов. "Человек получает при рождении такую искру жизни, которая придает ему сил и энергии до скончания его дней. Я получила огромную материнскую любовь и заботу. Иначе из подобной мне горемыки не получился бы человек. Этой любовью надо уметь делиться. Меня одарили ею очень щедро, и я за это очень благодарна своей матери", - сказала она и привела выражение на латыни "amor vincit omnia", что значит "любовь побеждает все".