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ОБОРОНА ⟩ Бункеры у границы призваны не остановить врага, а сдерживать продвижение с первого метра

Илья Смирнов
, журналист
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Пограничный столб на границе с Россией в Нарве.
Пограничный столб на границе с Россией в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Левый берег пограничной реки Нарва станет одним из участков Балтийского пояса обороны, который за год-два протянется от Нарва-Йыэсуу почти до Клайпеды в Литве. Основная идея линии из сотен бункеров и иных инфраструктурных сооружений - оборона государства, начиная прямо с первого метра территории, а тактическая задача - затруднить дальнейшее продвижение вторгнувшегося со стороны России врага.

Рост военного потенциала России в окрестностях Эстонии в Ленинградской и Псковской областях обусловлен в основном возможным переформированием существующих подразделений в дивизии, как констатирует Департамент внешней разведки, который об этом написал 13 февраля в своем ежегоднике. "Вероятно, в Кремле оценивают, что конфликт с НАТО может случиться в ближайшее десятилетие", - отмечают в департаменте. Все это в общем не новость, так что оборона восточного рубежа планируется не первый год.

Балтийский пояс обороны, представляющий собой цепь бункеров и необходимой инфраструктуры, протянется от Нарва-Йыэсуу до почти Клайпеды, где граница Литвы и Калининградской области РФ упирается в полосу прибоя Балтийского моря. Основная идея пояса обороны - создание комплекса мер сдерживания на восточной и юго-восточной границе балтийских государств, чтобы не допустить быстрого и далеко идущего вторжения вероятного противника его сухопутными войсками вглубь балтийского оперативного района.

Благодаря заранее подготовленному поясу противодействие начнется прямо от границы, что именуется принципом обороны с первого метра. Оборонительный пояс предназначен не столько для остановки врага, сколько для затруднения его продвижения.

- Все эти действия должны прежде всего сдерживать противника и показывать ему, что цена атаки становится все больше, - объяснила на встрече с журналистами вице-канцлер Министерства обороны Эстонии Сюзан Лиллевяли.

С учетом этого знания врагу для вторжения придется задействовать больше средств и усилий, поскольку сопротивление будет оказываться с первого же метра территории.

- Что касается того, что будет после первого метра, то для этого есть другие средства, и о развитии обороноспособности Эстонии в последние годы много говорится, - напомнила Лиллевяли.

Часть балтийского пояса обороны

  • Оборонительный пояс у границы предназначен не столько для остановки вторгающегося врага, сколько для его сдерживания.
  • Строительство пояса обороны, состоящего в мирное время из сотен пустых бункеров вдоль восточной границы Эстонии, запланировано на 2025 год. Бункеры будут выглядеть, как погреба в земле, которые не должны доставлять проблем собственникам земли в мирное время.
  • В военное время функция бункеров - защита подразделений, участвующих в обороне. Один бункер рассчитан для укрытия приблизительно десяти человек, то есть маленького воинского подразделения.
  • Группа бункеров составит один опорный пункт. Он позволит укрываться защитникам и проводить активную оборонную деятельность, разворачивать средства заграждения. Бункер сам по себе не является огневой точкой.
  • Число бункеров вдоль границы конкретно в Ида-Вирумаа еще не известно и будет определено во второй половине 2024 года при составлении региональных оборонных планов и общереспубликанского плана обороны.

Где можно и как можно больше

Сюзан Лиллевяли отметила, что оперативная зона трех стран Балтии является сравнительно небольшой и неглубокой, и это определяет необходимость ожесточенно  обороняться уже прямо с границы. На саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году союзники утвердили подробный план коллективной обороны, гарантирующий, что альянс сможет защищать каждый дюйм своей территории, а страны Балтии договорились о региональных оборонных планах, включающих в себя новую балтийскую оборонительную линию, или пояс обороны.

В Эстонии в мирное время, как рассказала Лиллевяли, элементы пояса обороны построят по принципу "где можно и как можно больше!". Все, что невозможно построить сегодня, должно быстро появиться, если или когда обстановка на границе начнет существенно ухудшаться.

- Война в Украине показала нам, что оборонительные пояса нужны и эффективны. В эстонских условиях сейчас, в мирное время, мы подходим к этому поэтапно. Да, Эстония должна быть защищена с первого метра, но при построении пояса обороны мы опираемся на такой принцип: в мирное время мы выстраиваем столько, сколько можем, чтобы быть готовыми к угрозе, но что касается заградительных сооружений, то их в мирное время мы не будем интегрировать в пояс обороны, - рассказала Лиллевяли о том, что пока что речь идет лишь о бункерах и опорных пунктах.

Шесть сотен бункеров

В общем речь идет о приблизительно шестистах бункерах по всей восточной границе Эстонии, не исключая берег реки Нарва. Такие бункеры предназначаются для укрытия в них небольших воинских подразделений - человек десять. Бункеры построят не одиночными, а по нескольку на каждом важном участке границы. Это те места, где в случае угрозы необходимо будет расположить заградительные сооружения, препятствующие вторжению, как то колючая проволока или бетонные пирамиды. Такие ключевые места будут точно определены в процессе составления плана обороны.

В мирное время бункеры не будут заполняться боеприпасами или взрывчаткой. Заранее подготовленный пояс обороны лишь гарантирует, что можно будет быстро доставить на место и развернуть все необходимые средства.

Лиллевяли заверила, что подготовительные работы для строительства бункеров будут вестись сообща с местными общинами и самоуправлениями. И на северо-востоке, и на юго-востоке Эстонии Минобороны уже выходило на связь с местными сообществами, этот процесс продолжится. Во втором полугодии будет простроен как минимум один бункер в качестве образца.

Хотя процесс уже запущен, сейчас все еще невозможно назвать точные места расположения бункеров. "Для этого нужно, чтобы были готовы обновленные оборонные планы", - отметила Лиллевяли.

Строительство всей оборонительной линии с бункерами вдоль восточной границы Эстонии планируется на 2025 год.

Схема поэтапного сооружения одного оборонительного бункера, коих будет построено порядка шестисот.
Схема поэтапного сооружения одного оборонительного бункера, коих будет построено порядка шестисот. Фото: Kaitseministeerium
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