ОБОРОНА ⟩ Бункеры у границы призваны не остановить врага, а сдерживать продвижение с первого метра

В Эстонии в мирное время, как рассказала Лиллевяли, элементы пояса обороны построят по принципу "где можно и как можно больше!". Все, что невозможно построить сегодня, должно быстро появиться, если или когда обстановка на границе начнет существенно ухудшаться.

- Война в Украине показала нам, что оборонительные пояса нужны и эффективны. В эстонских условиях сейчас, в мирное время, мы подходим к этому поэтапно. Да, Эстония должна быть защищена с первого метра, но при построении пояса обороны мы опираемся на такой принцип: в мирное время мы выстраиваем столько, сколько можем, чтобы быть готовыми к угрозе, но что касается заградительных сооружений, то их в мирное время мы не будем интегрировать в пояс обороны, - рассказала Лиллевяли о том, что пока что речь идет лишь о бункерах и опорных пунктах.

Шесть сотен бункеров