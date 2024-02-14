Левый берег пограничной реки Нарва станет одним из участков Балтийского пояса обороны, который за год-два протянется от Нарва-Йыэсуу почти до Клайпеды в Литве. Основная идея линии из сотен бункеров и иных инфраструктурных сооружений - оборона государства, начиная прямо с первого метра территории, а тактическая задача - затруднить дальнейшее продвижение вторгнувшегося со стороны России врага.
ОБОРОНА ⟩ Бункеры у границы призваны не остановить врага, а сдерживать продвижение с первого метра
Рост военного потенциала России в окрестностях Эстонии в Ленинградской и Псковской областях обусловлен в основном возможным переформированием существующих подразделений в дивизии, как констатирует Департамент внешней разведки, который об этом написал 13 февраля в своем ежегоднике. "Вероятно, в Кремле оценивают, что конфликт с НАТО может случиться в ближайшее десятилетие", - отмечают в департаменте. Все это в общем не новость, так что оборона восточного рубежа планируется не первый год.
Балтийский пояс обороны, представляющий собой цепь бункеров и необходимой инфраструктуры, протянется от Нарва-Йыэсуу до почти Клайпеды, где граница Литвы и Калининградской области РФ упирается в полосу прибоя Балтийского моря. Основная идея пояса обороны - создание комплекса мер сдерживания на восточной и юго-восточной границе балтийских государств, чтобы не допустить быстрого и далеко идущего вторжения вероятного противника его сухопутными войсками вглубь балтийского оперативного района.
Благодаря заранее подготовленному поясу противодействие начнется прямо от границы, что именуется принципом обороны с первого метра. Оборонительный пояс предназначен не столько для остановки врага, сколько для затруднения его продвижения.
- Все эти действия должны прежде всего сдерживать противника и показывать ему, что цена атаки становится все больше, - объяснила на встрече с журналистами вице-канцлер Министерства обороны Эстонии Сюзан Лиллевяли.
С учетом этого знания врагу для вторжения придется задействовать больше средств и усилий, поскольку сопротивление будет оказываться с первого же метра территории.
- Что касается того, что будет после первого метра, то для этого есть другие средства, и о развитии обороноспособности Эстонии в последние годы много говорится, - напомнила Лиллевяли.
Часть балтийского пояса обороны
- Оборонительный пояс у границы предназначен не столько для остановки вторгающегося врага, сколько для его сдерживания.
- Строительство пояса обороны, состоящего в мирное время из сотен пустых бункеров вдоль восточной границы Эстонии, запланировано на 2025 год. Бункеры будут выглядеть, как погреба в земле, которые не должны доставлять проблем собственникам земли в мирное время.
- В военное время функция бункеров - защита подразделений, участвующих в обороне. Один бункер рассчитан для укрытия приблизительно десяти человек, то есть маленького воинского подразделения.
- Группа бункеров составит один опорный пункт. Он позволит укрываться защитникам и проводить активную оборонную деятельность, разворачивать средства заграждения. Бункер сам по себе не является огневой точкой.
- Число бункеров вдоль границы конкретно в Ида-Вирумаа еще не известно и будет определено во второй половине 2024 года при составлении региональных оборонных планов и общереспубликанского плана обороны.
Где можно и как можно больше
Сюзан Лиллевяли отметила, что оперативная зона трех стран Балтии является сравнительно небольшой и неглубокой, и это определяет необходимость ожесточенно обороняться уже прямо с границы. На саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году союзники утвердили подробный план коллективной обороны, гарантирующий, что альянс сможет защищать каждый дюйм своей территории, а страны Балтии договорились о региональных оборонных планах, включающих в себя новую балтийскую оборонительную линию, или пояс обороны.
В Эстонии в мирное время, как рассказала Лиллевяли, элементы пояса обороны построят по принципу "где можно и как можно больше!". Все, что невозможно построить сегодня, должно быстро появиться, если или когда обстановка на границе начнет существенно ухудшаться.
- Война в Украине показала нам, что оборонительные пояса нужны и эффективны. В эстонских условиях сейчас, в мирное время, мы подходим к этому поэтапно. Да, Эстония должна быть защищена с первого метра, но при построении пояса обороны мы опираемся на такой принцип: в мирное время мы выстраиваем столько, сколько можем, чтобы быть готовыми к угрозе, но что касается заградительных сооружений, то их в мирное время мы не будем интегрировать в пояс обороны, - рассказала Лиллевяли о том, что пока что речь идет лишь о бункерах и опорных пунктах.
Шесть сотен бункеров
В общем речь идет о приблизительно шестистах бункерах по всей восточной границе Эстонии, не исключая берег реки Нарва. Такие бункеры предназначаются для укрытия в них небольших воинских подразделений - человек десять. Бункеры построят не одиночными, а по нескольку на каждом важном участке границы. Это те места, где в случае угрозы необходимо будет расположить заградительные сооружения, препятствующие вторжению, как то колючая проволока или бетонные пирамиды. Такие ключевые места будут точно определены в процессе составления плана обороны.
В мирное время бункеры не будут заполняться боеприпасами или взрывчаткой. Заранее подготовленный пояс обороны лишь гарантирует, что можно будет быстро доставить на место и развернуть все необходимые средства.
Лиллевяли заверила, что подготовительные работы для строительства бункеров будут вестись сообща с местными общинами и самоуправлениями. И на северо-востоке, и на юго-востоке Эстонии Минобороны уже выходило на связь с местными сообществами, этот процесс продолжится. Во втором полугодии будет простроен как минимум один бункер в качестве образца.
Хотя процесс уже запущен, сейчас все еще невозможно назвать точные места расположения бункеров. "Для этого нужно, чтобы были готовы обновленные оборонные планы", - отметила Лиллевяли.
Строительство всей оборонительной линии с бункерами вдоль восточной границы Эстонии планируется на 2025 год.