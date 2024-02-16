Старейшину волости Люганузе могут снять с должности уже через три дня

Волостное собрание Люганузе соберется на заседание в понедельник, 19 февраля, чтобы проголосовать по ранее представленному заявлению о недоверии волостной старейшине Марье-Лийзе Вейзер из партии "Isamaa".

Марья-Лийза Вейзер является старейшиной Люганузеской волости с 2021 года.

В случае снятия Вейзер с должности, за что заранее высказывались большинство депутатов, далее нужно будет выбрать нового старейшину и назначить ему зарплату.

Как ранее писало "Северное побережье", новым старейшиной Люганузе может стать центрист Дмитрий Дмитриев, который сейчас является председателем волостного собрания.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В коалиционный союз Люганузеского волостного собрания входят депутаты от Центристской партии, "Isamaa" и избирательного союза "Oma Rahva Eest". Из 19-ти членов волостного собрания 12 подписались в январе за снятие Марье-Лийзы Вейзер с должности стерейшины.

Главная претензия, высказанная Марье-Лийзе Вейзер в заявлении о недоверии, связана с передачей трех люганузеских школ государству и с планом государства уже со следующего учебного года закрыть гимназическую ступень, а также перевести часть учеников русской школы в нынешнее здание гимназии.

Подробнее о готовящемся недоверии - в статье "Северного побережья".