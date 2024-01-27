Старейшине волости Люганузе грозит отстранение от должности

На состоявшемся в четверг на нынешней неделе заседании входящий в оппозицию Йоонас Эрм передал волостному старейшине заявление о выражении недоверия с подписями 12 человек. Однако в действительности инициатива о выражении недоверия исходила от входящего в коалицию лагеря Центристской партии. Некоторые члены оппозиции еще и в четверг днем не знали точно, что заявление о вотуме недоверия будет представлено, а только слышали об этом плане.