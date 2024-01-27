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Старейшине волости Люганузе грозит отстранение от должности

Эрик Калда
, журналист
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По словам Марьи-Лийзы Вейзер, за выражением недоверия стоит личная неприязнь к ней одного из членов волостного собрания.
По словам Марьи-Лийзы Вейзер, за выражением недоверия стоит личная неприязнь к ней одного из членов волостного собрания. Фото: Matti Kämärä

Под заявлением о выражении недоверия люганузескому волостному старейшине Марье-Лийзе Вейзер свою подпись поставили большинство членов волостного собрания, а это значит, что уже на заседании собрания на следующей неделе волостного старейшину могут отстранить от должности. Новым старейшиной может стать нынешний председатель волостного собрания Дмитрий Дмитриев.

На состоявшемся в четверг на нынешней неделе заседании входящий в оппозицию Йоонас Эрм передал волостному старейшине заявление о выражении недоверия с подписями 12 человек. Однако в действительности инициатива о выражении недоверия исходила от входящего в коалицию лагеря Центристской партии. Некоторые члены оппозиции еще и в четверг днем не знали точно, что заявление о вотуме недоверия будет представлено, а только слышали об этом плане.

В коалиции существовало напряжение

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