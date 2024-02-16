Министерство образования и науки отклонит пока только готовящееся предложение нарвских властей о переносе срока перехода на обучение на эстонском языке на один год. Об этом информирует ERR. Проекты ходатайств в Минобразования городское собрание Нарвы планирует рассмотреть на следующей неделе.
Минобразования не намерено предоставлять Нарве отсрочку в переходе на эстонский язык обучения
"Разрешение на продолжение обучения частично на русском языке может быть запрошено местными самоуправлениями для конкретных классов, но не для всей школы сразу. Однако и эти исключения вряд ли будут сделаны. Мы находимся в тесном контакте с местными самоуправлениями по вопросам переходного периода. Они заявили, что учителей, владеющих эстонским языком на высшем уровне, достаточно, чтобы обеспечить преподавание в первых и четвертых классах. Так что я абсолютно не вижу на данный момент никаких таких существенных оснований для исключений", - сообщил новостному порталу ERR руководитель перехода на эстоноязычное образование в Министерстве образования и науки Ингар Дуболазов.
Ранее "Северное побережье" писало, что Нарвская горуправа 31 января, прежде заручившись мнениями родителей учащихся и типовыми по форме предложениями попечительских советов школ и детсадов, подготовила для депутатов городского собрания проекты пары ходатайств в правительство. Горсобранию предложено подписаться под ходатайствами и направить их в Таллинн.
Посредством этих ходатайств у правительства попросят разрешения сохранить в следующем учебном году в конкретных 4-х классах шести нарвских школ проведение на русском языке до 40 процентов обучения. Приблизительно того же самого попросят и в отношении перечисленных в проекте конкретных групп в нескольких детсадах Нарвы.
Утвердить тексты ходатайств Нарвское гособрание планировало на заседании 22 февраля.