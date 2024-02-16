Минобразования не намерено предоставлять Нарве отсрочку в переходе на эстонский язык обучения

"Разрешение на продолжение обучения частично на русском языке может быть запрошено местными самоуправлениями для конкретных классов, но не для всей школы сразу. Однако и эти исключения вряд ли будут сделаны. Мы находимся в тесном контакте с местными самоуправлениями по вопросам переходного периода. Они заявили, что учителей, владеющих эстонским языком на высшем уровне, достаточно, чтобы обеспечить преподавание в первых и четвертых классах. Так что я абсолютно не вижу на данный момент никаких таких существенных оснований для исключений", - сообщил новостному порталу ERR руководитель перехода на эстоноязычное образование в Министерстве образования и науки Ингар Дуболазов.