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Минобразования не намерено предоставлять Нарве отсрочку в переходе на эстонский язык обучения

Северное побережье
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Ингар Дуболазов.
Ингар Дуболазов. Фото: Raimo Roht

Министерство образования и науки отклонит пока только готовящееся предложение нарвских властей о переносе срока перехода на обучение на эстонском языке на один год. Об этом информирует ERR. Проекты ходатайств в Минобразования городское собрание Нарвы планирует рассмотреть на следующей неделе.

"Разрешение на продолжение обучения частично на русском языке может быть запрошено местными самоуправлениями для конкретных классов, но не для всей школы сразу. Однако и эти исключения вряд ли будут сделаны. Мы находимся в тесном контакте с местными самоуправлениями по вопросам переходного периода. Они заявили, что учителей, владеющих эстонским языком на высшем уровне, достаточно, чтобы обеспечить преподавание в первых и четвертых классах. Так что я абсолютно не вижу на данный момент никаких таких существенных оснований для исключений", - сообщил новостному порталу ERR руководитель перехода на эстоноязычное образование в Министерстве образования и науки Ингар Дуболазов.

Ранее "Северное побережье" писало, что Нарвская горуправа 31 января, прежде заручившись мнениями родителей учащихся и типовыми по форме предложениями попечительских советов школ и детсадов, подготовила для депутатов городского собрания проекты пары ходатайств в правительство. Горсобранию предложено подписаться под ходатайствами и направить их в Таллинн.

Посредством этих ходатайств у правительства попросят разрешения сохранить в следующем учебном году в конкретных 4-х классах шести нарвских школ проведение на русском языке до 40 процентов обучения. Приблизительно того же самого попросят и в отношении перечисленных в проекте конкретных групп в нескольких детсадах Нарвы.

Утвердить тексты ходатайств Нарвское гособрание планировало на заседании 22 февраля.

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