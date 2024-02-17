Их общая мощность составляет примерно четверть мощности Аувереской электростанции. В отличие от Аувереской станции электроэнергию от ветрогенераторов можно получить, конечно, только в период ветров. Однако Айдуский ветропарк примечателен тем, что там мощности ветряной энергии больше, чем суммарная мощность ветропарков, построенных в Эстонии за последние шесть лет.

Почти треть мощностей эстонской ветряной энергетики расположена в Ида-Вирумаа.

Новые ветропарки увеличивают в Эстонии надежность снабжения электроэнергией и должны также немного уменьшить ценовое давление и увеличить долю возобновляемой энергии. Их строительство является понятной и необходимой частью зеленого поворота.

В то же время сомнительно, все ли те планы, цели и сроки, которые планируют пропихнуть под лозунгом зеленого поворота и под предводительством Евросоюза, разумны и обоснованны.

На этой неделе руководитель Центробанка Бельгии Пьер Вунш сказал депутатам Европарламента, что зеленый переход в экономике означает меньший достаток и об этом надо честно сказать общественности. В противном случае политикам придется напрямую столкнуться с общественным недовольством. Этим он вызвал ярость у ядовито-зеленых политиков.

Руководитель Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп сказала в этот четверг в зале Рийгикогу, что зеленый поворот и планируемый климатический закон грозят задушить отечественную пищевую промышленность.

Обязанностью правительства является найти оптимальный путь и темп зеленого поворота, чтобы он не подействовал разрушающе на свою промышленность, занятость и кошельки людей. Тем более в то время, когда на оборону от кровожадного соседа России придется как Эстонии, так и всем другим странам Европы увеличить расходы значительно больше, чем думалось поначалу.