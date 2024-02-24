Игорь Таро: чем дольше Запад будет тянуть с помощью Украине, тем больше зла успеет совершить Россия

- Совершенно реально, что в этом году ничего очень кардинально не изменится. В то же время совершенно реально и то, что если Украина выстоит и получит от союзников достаточную помощь - например, весной самолеты F-16 и прочее, - то в какой-то момент у России все это дело начнет разваливаться.

Я, конечно, не поддерживаю тот нарратив, будто Россия непобедима. Советский Союз выгнали из Афганистана. На это потребовалось десять лет. Сегодняшняя Россия не настолько сильна, как тогдашний Советский Союз. За ней не стоит такой большой ресурс. Сейчас она находится под намного более строгими ограничениями. Ее союзнические отношения и международный престиж, а также позиция несравнимы с теми, что были в то время. У Советского Союза все же имелся целый мир, так сказать, приспешников. Сегодня настолько широкомасштабного второго мира за Россией нет.

- Надо отметить, что сборные Советского Союза выступали на чемпионатах мира как по хоккею, так и по футболу, и другие советские спортсмены участвовали в Олимпийских играх. А теперь российских спортсменов не ждут и там.

- Точно. Теперь Россия совершенно токсична. Очень немногие страны хотят встречаться с ними. Окольные пути, по которым россияне все еще получают необходимые для ведения войны компоненты, постоянно выявляются и поэтапно закрываются. Ловчить еще можно, однако это становится все более сложным и дорогостоящим.