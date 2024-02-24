"Совершенно реально, что если Украина выстоит и получит от союзников достаточную помощь - например, весной самолеты F-16 и прочее, - то в какой-то момент у России все это дело начнет разваливаться. Но чем дольше будут тянуть с этой помощью, тем больше зла успеет совершить Россия", - находит бывший журналист Игорь Таро, избранный в марте прошлого года в Рийгикогу. Благодаря его блогу большая часть жителей Эстонии последние два года остается в курсе происходящих на этой войне событий.
Игорь Таро: чем дольше Запад будет тянуть с помощью Украине, тем больше зла успеет совершить Россия
Игорь Таро учился в Москве и был журналистом в России
- Уроженец Вырумаа Игорь Таро закончил Московский государственный университет по специальности "журналистика".
- Являлся московским корреспондентом "SL Õhtuleht", работал журналистом в "Postimees" и редактором газеты "Setomaa", в 2010-2015 годах был корреспондентом ERR в южной Эстонии.
- В 2015 году пошел в политику в рядах "Isamaa", в 2018 году стал одной из ключевых фигур при создании новой партии "Eesti 200". В марте прошлого года его избрали в Рийгикогу, где он руководит сейчас комиссией по окружающей среде.
- Работал вырумааским туристическим координатором и руководителем санатория "Värska" по маркетингу, являлся также пылваским уездным старейшиной (2016-2017).
- В 2014 году, когда Россия стала захватывать территории Украины, он начал вести отражающий эти события Украинский дневник. С начала широкомасштабной войны в феврале 2022 года он занимается этим регулярно. В своем блоге он использует как украинские, так и российские источники.
- Сможет ли - и насколько - изменить ход войны замена главнокомандующего Вооруженными силами Украины?
- Если те речи, которые произносит президент Зеленский, искренние, то командующего заменяют для того, чтобы изменить стратегию. Это не значит, что прежняя стратегия была вредной. Просто он видит, что нужен новый подход. Мол, до сих пор мы поступали таким образом, а теперь надо перейти на новую ступень и сделать следующий шаг. В этом случае полностью акцептируемо, что ты меняешь руководство. Это не наказание для прежнего главнокомандующего Валерия Залужного. Напротив. Я надеюсь, что для него подыщут новую и очень эффективную роль, в которой он сможет работать на благо Украины. Например, быть президентом представителя в США и обговаривать вооруженную помощь. Он внушает доверие.
Я сказал бы, что и Александр Сырский внушает доверие на посту командующего вооруженными силами, ведь он руководил теми операциями, которые осуществлялись в самых сложных местах, как, например, в Бахмуте, при обороне Киева или вторжении в Харьковскую область, и в последнее время - при стабилизации самого северного участка фронта в Луганской области, о чем я и сам постоянно пишу.
Насколько известно, Сырский был самым надежным выбором среди четырех вариантов. Даже более надежным, чем начальник украинской разведки Кирилл Буданов, так как разведслужба как система стоит немного обособленно и живет несколько другой жизнью, нежели Силы обороны.
- Насколько обоснованно на основании вашего постоянного наблюдения такое утверждение, что если Залужный старался по возможности больше сохранять жизни солдат, то Сырский не очень стремится к этому?
- Не знаю, для меня это, скорее, спекуляция, как и многое другое происходящее вокруг замены командующего вооруженными силами. Дело может быть в личных отношениях между президентом и командующим. Нельзя исключать, что между ними происходили какие-то трения. В такой ситуации и было разумно произвести замену, ведь в напряженной ситуации, когда у одного одни взгляды, а у другого другие, трудно вместе руководить одним делом. В том числе с точки зрения рабочего настроя.
- Вы постоянно наблюдаете за происходящим на войне между Украиной и Россией и записываете свои наблюдения в Украинский дневник, имеющий в Эстонии очень большое число читателей и цитируемый также крупными новостными порталами. Какой сценарий вы считаете наиболее вероятным в ближайшее время в ситуации, когда стремление России жертвовать своим пушечным мясом не демонстрирует никаких признаков угасания?
- Совершенно реально, что в этом году ничего очень кардинально не изменится. В то же время совершенно реально и то, что если Украина выстоит и получит от союзников достаточную помощь - например, весной самолеты F-16 и прочее, - то в какой-то момент у России все это дело начнет разваливаться.
Я, конечно, не поддерживаю тот нарратив, будто Россия непобедима. Советский Союз выгнали из Афганистана. На это потребовалось десять лет. Сегодняшняя Россия не настолько сильна, как тогдашний Советский Союз. За ней не стоит такой большой ресурс. Сейчас она находится под намного более строгими ограничениями. Ее союзнические отношения и международный престиж, а также позиция несравнимы с теми, что были в то время. У Советского Союза все же имелся целый мир, так сказать, приспешников. Сегодня настолько широкомасштабного второго мира за Россией нет.
- Надо отметить, что сборные Советского Союза выступали на чемпионатах мира как по хоккею, так и по футболу, и другие советские спортсмены участвовали в Олимпийских играх. А теперь российских спортсменов не ждут и там.
- Точно. Теперь Россия совершенно токсична. Очень немногие страны хотят встречаться с ними. Окольные пути, по которым россияне все еще получают необходимые для ведения войны компоненты, постоянно выявляются и поэтапно закрываются. Ловчить еще можно, однако это становится все более сложным и дорогостоящим.
Я вовсе не исключаю, что в какой-то момент действительно наступит переломная точка, они соберут свои вещи и уйдут из Украины. Однако они не уйдут добровольно. К сожалению. Для этого на них должно быть очень сильное давление. Не только военное, но и экономическое и международное. И, к сожалению, до этого они совершат еще очень много зла. Каждый день.
Я не вижу также какой-то другой хорошей альтернативы. Конечно, это не решение, чтобы кто-то пошел к ним с шапкой в руках и начал просить о мире.
Я описываю тамошние военные события с 2014 года. С Россией дважды заключались соглашения: "Минск-1" и "Минск-2". В обоих случаях они даже не приступали к выполнению подписанных обещаний. Эти соглашения помогали им продолжить достижение своих военных целей.
Как только заключили соглашение "Минск-1", они начали свои яростные атаки на Донецкий аэродром. Украинцы не сдавались, и тогда по этому аэродрому били с сентября по январь. А затем взорвали его.
Затем было заключено соглашение "Минск-2", чтобы положить конец происходящему. Но Россия снова не остановилась, а начала атаковать следующий плацдарм украинцев в Дебальцево. Хотя по соглашению там должно было действовать перемирие, они привели туда более семи бригад и пришли с танками. Пока они не заняли данный плацдарм, выполнять это соглашение не начали.
Это значит, что все равно, какое бы соглашение ты с ними ни заключил, они только добавят газу.
Если, например, сейчас их целью является дойти до границ Донецкой и Луганской областей, то аппетит приходит во время еды. Оба раза отправляясь на те переговоры, Украина связывала свои руки, ее действия были ограничены, а Россия даже не собиралась выполнять соглашения.
- Договаривались о том, что в футболе игра рукой недопустима, а другая сторона делала вид, что ничего об этом не слышала?
- Так оно и было, что другая сторона играла рукой. В такой ситуации даже самые наивные уже не верят, что Россия выполняла бы новые соглашения.
- Почему в США оказание военной помощи Украине застопорилось?
- Я считаю, что та игра, что ведется сейчас в конгрессе США вокруг поддержки Украины, является чисто внутриполитической. Байдена хотят представить слабым и нерешительным, хотя все дело по сути в самом конгрессе. Это печальная и очень недальновидная практика. В каком-то смысле это подобно тому, что пытались сделать и в нашем Рийгикогу. К счастью, у нас этим занималась не та сторона, у которой много голосов в Рийгикогу, а та, у которой голосов мало. Однако беспрецедентным было то, что в обструкцию втянули также темы гособороны и поддержки Украины.
- От какой военной техники была бы сейчас самая большая помощь Украине?
- Во-первых, больше требуется артиллерийских боеприпасов и мин. А также бронетехники, самолетов и ракет большой дальности.
- Свое гражданское население и своих солдат больше всего убережет то, если удастся уничтожать боеспособность врага не на поле боя, а в его тылу, и для этого нужны ракеты.
- Именно. Большой и острой проблемой Украины была воздушная оборона. За последний год они смогли укрепить ее. Украинцы получили от Запада средства противовоздушной обороны. Это значительно уменьшило способность России причинять за один раз очень большой ущерб.
Второе большое дело, которое удалось сделать украинцам, - это направить дроны на некоторые военные объекты в России, как, например, на аэродром в Энгельсе [на берегу Волги в Саратовской области], где они взорвали несколько бомбардировщиков. Это привело к тому, что Россия была вынуждена отогнать эти самолеты подальше. Этим украинцы выиграли много часов во времени предварительного оповещения. Теперь они видят, что, к примеру, бомбардировщики взлетают в Мурманске, берут направление на Энгельс, где загружаются ракетами, летят к Каспийскому морю и над морем выпускают эти ракеты по Украине, а затем опять летят далеко назад.
Украине нужны средства, чтобы она смогла на первом этапе взорвать эти более близкие аэродромы. Россия должна быть наказана и ее способность к применению различного летального оружия надо свести по возможности к минимуму.
Украина очень успешно подсократила российский флот на Черном море, но, к сожалению, там еще достаточно судов, которые по-прежнему причиняют много зла. Они должны быть подорваны на сто процентов. Там для Украины еще много мишеней.
Когда на Западе стали рассуждать о том, что не известно, могут ли они предоставить Украине ракеты большой дальности, ведь вдруг она начнет обстреливать глубокие тылы России, украинцы парировали это опасение тем, что у них и поблизости есть множество целей, которые надо обстрелять в первую очередь.
- В то же время теперь Украина провела несколько успешных операций по обстрелу российских нефтяных заводов. В том числе комплекс в порту Усть-Луга, расположенном всего в 30 километрах от восточной границы Эстонии. Как это подействовало?
- Это оказало очень сильное влияние, и не только материальное, что тоже важно. Это имело также психологическое значение. В конце концов жители крупных городов России тоже должны понять, что начатая их государством захватническая война коснется и их. Это не ведущаяся где-то далеко некая виртуальная спецоперация, которая не помешает им наслаждаться красивой жизнью на террасе своего дома.
- Составление регулярных обзоров и анализа этой войны без отрыва от основной работы по-прежнему представляет для вас интерес или же вы делаете это прежде всего из-за моральной обязанности, зная, какое большое количество людей Эстонии следит за ними и ждет их?
- Мне это тоже интересно. Это все время являлось добровольной деятельностью. Однако момент обязанности стимулирует меня писать их в конкретные дни и часы. Благодаря этому я и сам могу постоянно наблюдать за событиями. Если я все равно собираю эту информацию из различных источников и пообещал, что каждую среду и субботу вечером буду подводить итоги, то и стараюсь делать это.
Честно говоря, для более частых обзоров сейчас очень много нового каждый день не происходит. Райнер Сакс делает обзоры каждое утро, однако он включает в них также прочую внешнюю политику, например, происходящее на Ближнем Востоке, что тоже очень хорошо и необходимо. Однако у меня чисто Украинский дневник. Несколько раз я пропускал его выпуски из-за работы в Рийгикогу или какой-нибудь рабочей поездки. Например, когда в Рийгикогу происходили ночные заседания, ведь тогда в это время ничем другим заниматься не удавалось.