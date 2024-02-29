Вероника Рейнхард: Угроза, что с устранением харизматичного и прогрессивного руководителя больница опять перестанет развиваться

Нарвскую больницу и ее работников десятки лет подавляли, поскольку руководство больницы не было прогрессивным, ориентированным на будущее и вовлекающим. В самой Нарве жили, зная, что больница движется самотеком, постепенно сокращая оказываемые услуги, и по всем прогнозам в какой-то момент превратится в местную больницу с направлением на сестринскую помощь по уходу. В инвестиции не вкладывались и больница не была привлекательной для новых работников, ведь кто захочет прийти на работу в больницу, обреченную на увядание?

В 2021 году все изменилось. Больница получила нового руководителя Аго Кыргвеэ, который вбил себе в голову, что и в пограничном городе Нарве люди имеют право на получение такой же медицинской помощи, как в медицинских центрах притяжения. Бывший заведующий по лечебной части больницы, который тоже баллотировался на должность руководителя больницы, но избран не был, публично высмеял эту идею и из больницы ушел.

Однако со свойственным ему упорством Аго Кыргвеэ до сих пор от своей идеи не отказался. В больнице появилось несколько новых услуг, такие как протезирование коленных и тазобедренных суставов, а также химиотерапия при поддержке клиники; по соглашению с Кассой здоровья у Нарвской больницы имеется своя реанимобильная бригада для транспортировки экстренных пациентов, есть и другие меры, обеспечивающие нарвитянам более хорошую медицинскую услугу.