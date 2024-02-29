В других краях Эстонии знали, что Нарва - это город, глубоко русскоязычный и прорусски настроенный. Медицинские центры притяжения особо ничего о Нарвской больнице не думали, ведь кроме непонятных как по содержанию, так и по языку эпикризов об этой больнице ничего известно не было.
Вероника Рейнхард: Угроза, что с устранением харизматичного и прогрессивного руководителя больница опять перестанет развиваться
Нарвскую больницу и ее работников десятки лет подавляли, поскольку руководство больницы не было прогрессивным, ориентированным на будущее и вовлекающим. В самой Нарве жили, зная, что больница движется самотеком, постепенно сокращая оказываемые услуги, и по всем прогнозам в какой-то момент превратится в местную больницу с направлением на сестринскую помощь по уходу. В инвестиции не вкладывались и больница не была привлекательной для новых работников, ведь кто захочет прийти на работу в больницу, обреченную на увядание?
В 2021 году все изменилось. Больница получила нового руководителя Аго Кыргвеэ, который вбил себе в голову, что и в пограничном городе Нарве люди имеют право на получение такой же медицинской помощи, как в медицинских центрах притяжения. Бывший заведующий по лечебной части больницы, который тоже баллотировался на должность руководителя больницы, но избран не был, публично высмеял эту идею и из больницы ушел.
Однако со свойственным ему упорством Аго Кыргвеэ до сих пор от своей идеи не отказался. В больнице появилось несколько новых услуг, такие как протезирование коленных и тазобедренных суставов, а также химиотерапия при поддержке клиники; по соглашению с Кассой здоровья у Нарвской больницы имеется своя реанимобильная бригада для транспортировки экстренных пациентов, есть и другие меры, обеспечивающие нарвитянам более хорошую медицинскую услугу.
Увеличилось количество мест интенсивной терапии, вот-вот начнет работать ориентированное на пациентов и семью расширение отделения интенсивной терапии, которое добавит еще два изолированных места интенсивной терапии. Учитывая низкий охват вакцинацией населения города Нарва, эти койко-места крайне необходимы. При поддержке Евросоюза планируется в следующем году начать строительство нового больничного здания. Кыргвеэ пришлось наверстывать многолетний застой, инвестировать как в медицинскую технику, так и в людей.
Вероятно, главным образом за последнее и предъявляет ему теперь претензии совет больницы, сообщивший электронным письмом об отзыве члена правления Кыргвеэ. Хотя никто из работников больницы не знает еще точно, за что же его упрекают. А именно: председатель совета Евграфов не нашел времени на встречу ни с Кыргвеэ, ни с руководителями клиник, чтобы объяснить свое решение. Несколькими днями ранее из совета отозвали также доктора Алара Ирса - единственного члена совета с медицинским образованием и опытом, а также единственного члена совета из-за пределов нарвского городского клана, представляющего находящуюся у власти политическую силу.
Вероятно, и доктор Ирс оказался для совета слишком прямолинейным, умным и обладающим широким кругозором. Причем господин Евграфов и сам три месяца руководил Нарвской больницей. До того как членом правления стал Кыргвеэ. Неужели теперь настал час расплаты, когда мстят за его снятие? Неужели господин сам забыл за пару лет, сколько стоят медицинские принадлежности и медицинское оборудование, сколько необходимо персонала для обеспечения дежурной службы и какова сейчас зарплата медиков? Не говоря уж о работах по реновации, в которых больница очень нуждалась.
Возможно, что он, как далекий от медицины человек, и не знает, каковы возможности больницы по оказанию помощи пациентам и что амбулаторные приемы не являются единственной услугой больницы. И что для успешного проведения амбулаторного приема тоже недостаточно того, чтобы врач сидел за столом и писал. Необходимы также диагностические и лечебные средства.
Видно, члены совета больницы не слышали также о современных методах руководства, об организационной культуре и политике персонала? О том, что больничные показатели результатов - не только финансовые, важную роль играет также выполнение KPI, то есть ключевых показателей. Организация рождественского праздника для работников больницы - это было самым малым, что возможно было предложить после двух лет напряженной и запредельной работы во время ковидной пандемии. За этот устроенный в 2022 году рождественский праздник руководителя больницы тоже пеняли.
Я работаю в Нарве больше года. Приехала сюда по приглашению доктора Кыргвеэ, и описанные им идеи развития больницы показались мне достаточно перспективными, чтобы оставить более комфортную жизнь в Тарту и погрузиться в другую среду как в языковом смысле, так и в смысле трудовой сферы. То, что я здесь увидела, с одной стороны, было печальным, однако с другой - многообещающим.
Крайне грустно было слушать, как предыдущие руководители подавляли инициативу трудового коллектива, и действовало правило, что приказ подлежит исполнению. Собственная инициатива была наказуема. С приходом на работу доктора Кыргвеэ больница сделала большой шаг в направлении психологической безопасности. Работники уважают доктора Кыргвеэ, так как он вернул им веру в себя и возможность работать так, как работают в современной европейской медицине. Они видят, как профессия, которую они любят, вновь приносит удовольствие и ощущение успеха.
Люди раскрываются все больше, и чувствуется, что они осмеливаются сказать свое слово по работе, выразить свое мнение. С ними приятно работать, меня вдохновляет их желание черпать медицинские знания и совершенствоваться в так называемых мягких навыках. Работники больницы уже выступили один раз за то, чтобы Кыргвеэ остался руководителем больницы, когда после освобождения от должности Катри Райк совет тут же попытался снять также руководителя больницы. И коллектив готов сделать это опять.
Утренние больничные конференции проходят семь дней в неделю, доктор Кыргвеэ находится на месте каждое утро. Так как он хочет быть в курсе больничной жизни и поддерживать свою команду. Важную роль играет в больнице работа на эстонском языке, пусть даже с помощью переводчика "Google". Для работников проводится обучение эстонскому языку, Кыргвеэ инициировал контроль использования языка в документации и разработку мер по его улучшению.
Конечно, есть те, кому это не нравится. В совете больницы тоже есть те, кто, вероятно, по-прежнему предпочел бы русскоязычное общение. Однако каждый здравомыслящий человек понимает, что без эстонского языка в Эстонии нет будущего. Незнание языка обусловило изоляцию прежде всего при совершенствовании профессиональных знаний и умений, а также при общении с коллегами. И это является для медиков уже явной угрозой.
К сожалению, есть угроза и для больницы. Угроза, что с устранением харизматичного и прогрессивного руководителя больница опять перестанет развиваться. Работники, которые почувствовали организацию труда свободного мира, могут начать искать ее в других местах. Пострадают жители Нарвы. Медицина не развивается, когда ее не развивают. Больница опять станет невидимой…