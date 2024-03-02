Стартовавший в трех школах предмет по выбору "трудовая жизнь" был разработан в Ида-Вирумаа. Со следующего года он придет во все ида-вируские школы, желающие предлагать молодежи практические знания, передаваемые практиками.
В ида-вируских школах внедряется обучение трудовой жизни
- После первых занятий можно сказать, что курс дает представление о взрослой трудовой жизни, помогает добиться лучшей финансовой грамотности и найти себя в жизни, - рассказал ученик Силламяэской гимназии Сергей Курищенко, по словам которого не менее важно и то, что он научится правильно составлять свое CV и мотивационное письмо.
В Силламяэской гимназии предмет по выбору "трудовая жизнь" ведут в тандеме старший сопровождающий отделения сопровождения Вируской тюрьмы Вадим Чернышов и предприниматель, руководитель "Alguskeskus" Диана Луптова.
- Большее чувство уверенности появится, когда проведу больше занятий, ведь я раньше не преподавал, - сказал Вадим Чернышов.
Интерес к обучению появился у молодого человека, когда он без отрыва от работы пошел учиться на плиточника в Ида-Вирумааский центр профобразования. "Мне надо было сделать в квартире плиточные работы. Подумал, нанять кого-то или самому пойти научиться".
На курсах он встретился с Кердой Эйерт - руководителем "Hariduskopter", объединяющего ида-вируские учреждения образования, решившей на себе испытать профессиональное обучение. Когда Керда позвала Вадима на обучение по предмету по выбору "трудовая жизнь", он решил попробовать. "Учась в центре профессионального образования, я заинтересовался процессом преподавания и подумал, что, может, я и сам могу внести свой вклад в это. Мое желание и начало обучения совпали".
Преподавательскую работу облегчают для Вадима Чернышова как полученное ранее прикладное высшее образование, так и умение общаться и анализировать, занимающие в его работе важное место. На пользу также опыт учебы в русской школе. "Я знаю, какой языковой барьер существует у учащихся. Поэтому стараюсь говорить в спокойном темпе и поначалу простыми словами о том, что мы хотим сделать и к какому конечному результату прийти".
Целью Вадима Чернышова является не пропагандировать работу в тюрьме, а сформировать трудовую привычку в более широком смысле. "Но я надеюсь, что договорюсь с руководством и мы пригласим учеников также на экскурсию в тюрьму, чтобы показать, какие разные должности у нас имеются".
Учеба на эстонском языке дает дополнительную ценность
Диана Луптова тоже увидела в предмете по выбору "трудовая жизнь" возможность проявить себя в сфере образования. Она хочет внести свой вклад в то, чтобы молодежи проще было влиться в трудовую жизнь.
- Опираясь на свой, как предпринимателя, опыт, я могу говорить о том, как реализовать себя на рабочем месте, адаптироваться и справляться на нем. Большая ценность учебного предмета в том, что мы даем также практические рабочие инструменты: CV, которое можно использовать при вступлении в трудовую жизнь, мотивационное письмо, пройденное на практике рабочее интервью.
Новый предмет по выбору будет, по оценке Дианы Луптовой, на пользу именно молодежи, говорящей на русском языке как родном. "Дополнительной ценностью этого предмета по выбору в Ида-Вирумаа наверняка является язык - учащиеся находятся в аутентичной языковой среде и слышат те термины, которые действительно им потребуются, когда они станут претендовать на рабочее место".
В мае состоится неделя рабочего обзора
С января следующего года предмет по выбору "трудовая жизнь" станет доступен для всех школ уезда, которые проявят к нему интерес. Полученный в трех пилотных школах опыт необходим для того, чтобы пересмотреть руководящие материалы, а также при необходимости дополнить или упростить их, объяснила проектный руководитель ида-вируской программы рабочего обзора для молодежи Кристи Криловс. "Сделаем также дополнительные учебные видеоматериалы ".
В качестве части программы 13-17 мая состоится неделя рабочего обзора, когда молодежь сможет, исходя из своих интересов, посетить предприятия. "Мы еще собираем предприятия, которые готовы открыть свои двери и пригласить к себе молодежь, чтобы провести экскурсию или рабочую комнату", - сказала Кристи Криловс.
Для кого предназначена программа рабочего обзора?
Руководимая ида-вируским "Hariduskopter" программа рабочего обзора в январе дошла до испытания учениками 8-х классов Кохтла-Ярвеской Славянской основной школы и 12-х классов Йыхвиской и Силламяэской гимназий. Предмет по выбору преподается на эстонском языке, его курс составляет 35 академических часов.
Предприниматели и представители организаций проводят занятия по предмету по выбору "трудовая жизнь" в школах или организуют рабочие комнаты в своем учреждении и берут молодежь на обзорную практику. Для этого они предварительно научились передавать свои знания и опыт учащимся самым наилучшим образом.
Ведущая обучение Сигне Кийск, разработавшая содержание программы рабочего обзора, считает правильным, чтобы предмет по выбору "трудовая жизнь" вели предприниматели и предприимчивые люди, обладающие энергией и желанием вдохновлять молодежь.
По ее утверждению, "трудовая жизнь" - это гораздо более широкий предмет, чем карьерное обучение, обучение предпринимательству и финансам.
- Изучая "трудовую жизнь" как предмет по выбору, молодые люди могут получить представление о том, кто они, что могло бы им подойти, что ждет их в трудовой жизни, как реализовать себя в ней, каковы их права и обязанности, а также как обращаться с деньгами. Мы сложили эти составные части в одно целое.
Ида-вирускую программу рабочего обзора поддерживает через Министерство экономики и коммуникаций Европейский социальный фонд.