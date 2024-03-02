В ида-вируских школах внедряется обучение трудовой жизни

Целью Вадима Чернышова является не пропагандировать работу в тюрьме, а сформировать трудовую привычку в более широком смысле. "Но я надеюсь, что договорюсь с руководством и мы пригласим учеников также на экскурсию в тюрьму, чтобы показать, какие разные должности у нас имеются".

Учеба на эстонском языке дает дополнительную ценность

Диана Луптова тоже увидела в предмете по выбору "трудовая жизнь" возможность проявить себя в сфере образования. Она хочет внести свой вклад в то, чтобы молодежи проще было влиться в трудовую жизнь.

- Опираясь на свой, как предпринимателя, опыт, я могу говорить о том, как реализовать себя на рабочем месте, адаптироваться и справляться на нем. Большая ценность учебного предмета в том, что мы даем также практические рабочие инструменты: CV, которое можно использовать при вступлении в трудовую жизнь, мотивационное письмо, пройденное на практике рабочее интервью.

Новый предмет по выбору будет, по оценке Дианы Луптовой, на пользу именно молодежи, говорящей на русском языке как родном. "Дополнительной ценностью этого предмета по выбору в Ида-Вирумаа наверняка является язык - учащиеся находятся в аутентичной языковой среде и слышат те термины, которые действительно им потребуются, когда они станут претендовать на рабочее место".

В мае состоится неделя рабочего обзора