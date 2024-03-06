Депутатам Рийгикогу следовало бы в ближайшее время решить, оставят ли они у проживающих в Эстонии граждан государств-агрессоров России и Беларуси право избирать наряду со своими диктаторами также депутатов в собрания местных самоуправлений Эстонии.
Эрик Гамзеев: Каким был бы Рийгикогу, если бы в выборах участвовали и граждане государств-агрессоров?
В данном "Северному побережью" перед годовщиной республики интервью премьер-министр Кая Каллас сказала, что избирательное право граждан этих государств можно было бы приостановить, пока идет война. "Люди, которые могут выбирать Путина и являются также мобилизационно обязанными в России, могут направлять здесь местную политическую жизнь. Это не кажется правильным в такой ситуации", - сказала она, признавшись, что одна коалиционная партия, а именно социал-демократы, не хотят это делать, а она, в свою очередь, не хочет из-за этого вопроса рушить коалицию.
В то же время Партия реформ и "Eesti 200" могут в этом вопросе рассчитывать на находящиеся в оппозиции "Isamaa" и EKRE, уже давно желающие такого изменения. В сумме на эти четыре партии в Рийгикогу набрался бы 81 голос, необходимый для изменения Конституции.
На парламентском инфочасе министр внутренних дел соцдем Лаури Ляэнеметс выразил мнение, что избирательным правом не стоит заниматься в порядке ударного труда, и о том, каким образом следует ограничивать круг избирателей, надо бы еще провести дебаты.
На самом деле эти дебаты длятся уже по крайней мере два года. С того момента, как Россия при поддержке Беларуси начала широкомасштабную захватническую войну в Украине. Относительно эстонских парламентских партий возникает вопрос: есть ли у них желание принять решение по этому вопросу? Если у более чем четырех пятых членов Рийгикогу такое желание имеется, то его и следовало бы принять. Это должно перевесить вопрос, насколько хорошо или плохо данное решение повлияет на здоровье нынешней коалиции. Долговременная нерешительность по этому вопросу производит впечатление неуверенности государственной власти.
Одним из аргументов, почему соцдемы сомневаются в необходимости лишения граждан России и Беларуси избирательного права, является тот, что среди граждан России есть также люди, настроенные проэстонски, и в то же время есть граждане Эстонии, поддерживающее кремлевскую идеологию. Последнее подтвердили, например, прошлогодние выборы в Рийгикогу, когда в Ида-Вирумаа крупнейшими магнитами голосов оказались находящийся сейчас под стражей по обвинению в госизмене Айво Петерсон и обозвавший эстонское правительство фашистами Михаил Стальнухин.
Это правда, что подтверждается также свежим мониторингом интеграции, что в Эстонии не существует единой русскоязычной общины с общими ценностями и интересами. Как среди эстонцев, так и среди жителей других национальностей есть люди с очень разными мировоззрениями. Среди обладателей как эстонского паспорта, так и паспорта России и серого паспорта. Однако это факт, что среди граждан России также велико число людей, противопоставляющих себя эстонскому обществу.
Важный вопрос, насколько велика их доля в конкретных самоуправлениях и насколько сильно они могут повлиять на состав и будущую политику собраний местных самоуправлений, которые будут избираться осенью следующего года.
"Долговременная нерешительность по вопросу избирательного права у граждан государств-агрессоров создает впечатление о неуверенности государственной власти".
ЭРИК ГАМЗЕЕВ, главный редактор
Мониторинг интеграции показывает, что в Эстонии проживает чуть больше 80000 граждан России и только половина из них были бы заинтересованы в гражданстве Эстонии. К тому же, искренне желавшие получить его, уже десятки лет имели возможность подготовиться к этому. Однако они, то ли по идеологическим, то ли по корыстным причинам, сами предпочли Россию Эстонии. Это был их выбор. Давать избирательное право гражданам третьих государств - это не норма, а, скорее, привилегия, которую часть государств Европы предоставляют, а часть - нет.
В крупнейших городах Ида-Вирумаа доля граждан России довольно значительная. В Силламяэ - около 40%, в Нарве и Кохтла-Ярве - около 30%. Если избирательное право у них сохранится, то и баллотирующиеся, очевидно, будут учитывать их настрой и интересы.
Для участия в местных выборах не обязательно создавать новую партию. Образование избирательного союза и сосредоточение в нем единомышленников Петерсона из числа граждан Эстонии, а также сбор голосов, благодаря игре на тонких чувствах посредством социальных сетей, не являются теоретически очень хитрой наукой. Это может привести через полтора года к появлению таких составов собраний местных самоуправлений, которые совсем не хорошо повлияют на безопасность Эстонии и могут также провалить выполнявшуюся в течение предыдущих лет большую работу по более сильной интеграции городов Ида-Вирумаа с остальной Эстонией. Не обязательно, что так оно и будет, однако риск все же имеется, и если есть такая возможность, то разумно все же уменьшить его, исключив граждан государств-агрессоров из числа избирателей.
Было бы ошибкой полагать, будто местная власть занимается только латанием уличных выбоин и прочими коммунальными темами. Самоуправления формируют среди прочего образовательную и культурную жизнь, занимаются земельными вопросами и планировками, и все это непосредственно или косвенно связано также с безопасностью.
Представим себе, что граждане России смогли бы выбирать также в Рийгикогу. В этом случае в парламенте нынешнего созыва как миленькие заседали бы и Стальнухин, и Петерсон, у которых была бы и своя фракция подвижников. От Ида-Вирумаа с большой долей вероятности ни одного мандата не получила бы ни одна из нынешних парламентских партий. Разве что Центристская партия - да и то при поддержке Яны Тоом, "взятой напрокат" у Европарламента для сбора голосов.
Если Рийгикогу оставит гражданам России и Беларуси избирательное право, то есть угроза, что проэстонски настроенные местные политики после следующих выборов останутся в городах Ида-Вирумаа в явном меньшинстве. Для предотвращения этого парламентские партии должны уже сейчас встрепенуться и всерьез взяться за подготовку к местным выборам в Ида-Вирумаа. Недостаточно будет за два месяца до выборов развесить на столбах плакаты с лозунгами и раздавать в палатках предвыборной кампании леденцы в фантиках с логотипами партий.
Партиям надо выдвигать больше местных людей и нужно разъяснять свою политику. На прошлых выборах несколько парламентских партий уступили в городах Ида-Вирумаа победу из-за неявки, так как не в состоянии были даже подготовить свои списки или же эти списки были символическими, состоящими из единичных кандидатов. При таком подходе возможен такой же пугающий результат на выборах, какой получился на прошлых выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа.