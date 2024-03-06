Эрик Гамзеев: Каким был бы Рийгикогу, если бы в выборах участвовали и граждане государств-агрессоров?

В крупнейших городах Ида-Вирумаа доля граждан России довольно значительная. В Силламяэ - около 40%, в Нарве и Кохтла-Ярве - около 30%. Если избирательное право у них сохранится, то и баллотирующиеся, очевидно, будут учитывать их настрой и интересы.

Для участия в местных выборах не обязательно создавать новую партию. Образование избирательного союза и сосредоточение в нем единомышленников Петерсона из числа граждан Эстонии, а также сбор голосов, благодаря игре на тонких чувствах посредством социальных сетей, не являются теоретически очень хитрой наукой. Это может привести через полтора года к появлению таких составов собраний местных самоуправлений, которые совсем не хорошо повлияют на безопасность Эстонии и могут также провалить выполнявшуюся в течение предыдущих лет большую работу по более сильной интеграции городов Ида-Вирумаа с остальной Эстонией. Не обязательно, что так оно и будет, однако риск все же имеется, и если есть такая возможность, то разумно все же уменьшить его, исключив граждан государств-агрессоров из числа избирателей.

Было бы ошибкой полагать, будто местная власть занимается только латанием уличных выбоин и прочими коммунальными темами. Самоуправления формируют среди прочего образовательную и культурную жизнь, занимаются земельными вопросами и планировками, и все это непосредственно или косвенно связано также с безопасностью.