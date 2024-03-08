Зеленая лестница стала серебристой

Лестница была серьезно повреждена во время осеннего шторма в октябре прошлого года, и так как ею активно пользовались пешеходы, а после шторма это оказалось небезопасно, городские власти нашли средства для восстановления в дополнительном бюджете.

Во вторник значительно обновленную лестницу приняли в эксплуатацию. Строители ТОО "Vekoolis", выигравшего конкурс на проведение ремонта, за полтора месяца полностью заменили деревянный настил лестницы, отремонтировали несущие конструкции, установили новые оцинкованные перила. Теперь не зеленая, какой ее помнят старожилы, а серебристая, что горожане оценили - многие говорят, что выглядит красиво и ходить стало удобно.

Однако еще до окончания работ у некоторых жителей прибрежного города возникали вопросы - высказывали претензии к качеству металлических соединений, сетовали на отсутствие пандуса для колясок и лиц с ограниченными возможностями.

По словам члена хозяйственной комиссии Силламяэского горсобрания Дмитрия Летта, от возведения пандуса пришлось отказаться в связи тем, что уклон в три-четыре раза превышает строительную норму для его установки, такой резкий спуск может быть небезопасным. Стоимость пандуса, предусмотренного в договоре, вычтут из общей суммы строительных работ.

Руководитель отдела городского хозяйства Арво Сирель в газете "Силламяэский вестник" отметил, что приемная комиссия обратила внимание на небольшие эстетические недостатки, но так как они не мешают движению, акт приемки объекта подписали. Замечания зафиксировали, и строители пообещали их устранить: в некоторых местах на стыках конструкции требуется дополнительная шлифовка, чтобы перила выглядели более эстетично, также в некоторых местах попросили установить дополнительный крепеж.