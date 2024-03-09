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Молодой мужчина, в состоянии делирия совершивший убийство в Кивиыли, отправлен в тюрьму на длительный срок

Эрик Калда
, журналист
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Вируский уездный суд приговорил Федора Когутюка к 10 годам лишения свободы.
Вируский уездный суд приговорил Федора Когутюка к 10 годам лишения свободы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вируский уездный суд приговорил к 10 годам лишения свободы молодого мужчину, который в состоянии белой горячки жестоко убил собутыльника в Кивиыли два года назад.

Вируская окружная прокуратура предъявила Федору Когутюку (23 года) обвинение в жестоком убийстве человека. Согласно обвинительному заключению, в феврале 2022 года Когутюк поссорился с 60-летним мужчиной во время употребления алкоголя в квартире в Кивиыли. В ходе конфликта Когутюк напал на потерпевшего, нанеся ему несколько ножевых ранений в грудь и шею.

Согласно обвинительному заключению, Когутюк нанес последний удар в левый глаз жертвы и не стал вытаскивать нож из глаза. По заключению экспертизы, именно эта колотая рана, затронувшая полость черепа и повредившая кости черепа и головной мозг, стала причиной смерти потерпевшего.

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