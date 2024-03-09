Молодой мужчина, в состоянии делирия совершивший убийство в Кивиыли, отправлен в тюрьму на длительный срок

Вируская окружная прокуратура предъявила Федору Когутюку (23 года) обвинение в жестоком убийстве человека. Согласно обвинительному заключению, в феврале 2022 года Когутюк поссорился с 60-летним мужчиной во время употребления алкоголя в квартире в Кивиыли. В ходе конфликта Когутюк напал на потерпевшего, нанеся ему несколько ножевых ранений в грудь и шею.