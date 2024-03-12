В опубликованной в субботнем номере "Северного побережья" статье "Какое школьное здание лучше: новая основная школа или старая гимназия?" Аннеки Теэлахк берется представлять тех людей, которые не осмеливаются говорить, так как опасаются издевок со стороны тех, кто не хочет принимать предлагаемого государством кота в мешке и считает, что в волости надо сохранить эстонские язык, настрой и возможность обучения.
Марко Сандре: Сторонники сохранения гимназии не запугивают общину
Под приведенной в социальных сетях статьей Тоомас Ныммисте комментирует, что уже на выборах думал так и поэтому не был избран. Это так. Демократия. Твое мнение не было популярным и поэтому ты не был избран. Если ты сейчас представляешь такое меньшинство, которое не осмеливается открыть рот, то это достойно благодарности и информативно, однако это все-таки мнение меньшинства.
При демократии дела и должны делаться в соответствии с мнением большинства. Политики должны понимать это, и каждый гражданин тоже должен это понимать. Ясно и то, что граждане отдали свой голос на выборах, и, согласно представительной демократии, нас представляют волостные власти, свободные в своих решениях. Однако если эти решения задевают наше чувство справедливости, то мы имеем право говорить об этом. Обязанность говорить об этом.
Цитата из статьи Аннеки Теэлахк: "…мне начали писать и звонить родители, которые придерживались противоположного мнения. Я спрашивала, почему они сами не берут слово. Они говорили, что желают анонимности, так как боятся громогласных нападок и осуждения со стороны общины, а также школьных издевок (преследований)".
Так как я выступаю за сохранение гимназии в Тойла, то сам того не ведая, превратился в страх для общины: в громогласного нападающего, в потенциального (школьного) преследователя.
Это, конечно, вариант, что большинство молчат, так как все боятся… а защитники гимназии - это те смутьяны с вилами и косами, которые держат общину в страхе. Но мы этого не знаем, ведь никто на самом деле это не изучал.
Волость увидела деньги. Волость увидела возможность получить в красивом месте большой участок для развития, и волости это показалось хорошим решением нескольких проблем. Тут крик подняли те, кому такое начальственное победное шествие представительной демократии показалось несправедливым. И вот теперь подчеркивают, что на самом деле у нас множество преследуемых и страждущих, которые не смеют говорить, но на самом деле их большинство.
Но послушайте! Мы живем в демократическом государстве. Я тоже вхожу в группу защитников школы, однако это не значит, будто я не прислушиваюсь к аргументам. Просто эти аргументы никто не представляет. Даже Министерство образования прислало в ответ на вопрос расплывчатое подтверждение решения, не ответив ни на один вопрос. Это же делает волость. Талдычит свое и записывает каждое собрание, как привлечение к решению вопроса.
У нас имеются волость и министерство, которые под вывеской привлечения навязывают свою волю; у нас есть активисты, которые якобы терроризируют общину; есть у нас и робкие граждане, не осмеливающиеся говорить. Мне кажется, что мы очень далеки от демократического общества - или как? Единственное, что поможет, так это образование на родном языке, которое в дальнейшем хотят давать в комбинатах, где еще не один год доля эстоноязычных детей будет значительно меньше.
Если же говорить о новой основной школе и старой гимназии, то, может быть, сюрпризом будет то, что ремонт и модернизация гимназии стоили бы меньше, чем строительство новой основной школы, и у нас сохранилась бы гимназия. Возникает только три вопроса. Во-первых, сумеем ли мы обеспечить 100 учеников в гимназической части, чтобы получать государственное пособие? Во-вторых, в состоянии ли мы платить сами, если не сумеем привлечь в школу 100 учеников? И в-третьих, где найти деньги на ремонт, ведь Министерство образования их не даст, если мы захотим сохранить гимназию?
Деньги можно найти и в других местах, нежели пожертвование или ответная плата со стороны Министерства образования, и у нас сохранилась бы гимназия. В порядке реплики добавлю, что если тойлаские дети в состоянии ездить учиться в Йыхви (ведь невелик труд), то, очевидно, желающие учиться в более эксклюзивной школе тоже будут в состоянии ездить на учебу в Тойла. Надо только добиться этой эксклюзивности. Надо работать во имя позитивной цели, а не тупо закрывать, что вовсе не является идеалом.
"Для меня неприемлемо потерять в Ида-Вирумаа полностью эстоноязычную школу и в принудительном порядке перевести учеников в школу, где около 75% учеников сдают экзамен по эстонскому языку как второму".
Марко Сандре, житель Тойлаской волости
Почему мы оказались в такой ситуации, когда предлагаемые Министерством образования деньги дороже золота и подписать готовы что угодно - как признались на собрании члены волостного собрания, - даже не прочитав? Ведь со времени последнего ремонта школы (11 лет тому назад) повторялась одна мантра: все равно закроют. Не нужно вкладывать деньги в школу, все равно закроется. Если не вся, то половина, если не сегодня, то завтра.
Твердя эту мантру, волостные правители урезали школьные расходы, инвестировали деньги куда угодно, но, к примеру, не в школьный ремонтный фонд. По сути члены волостного собрания также признавали, что да, ошибок сделано много, но что ж теперь поделаешь. В Тойлаский порт за прошедшие десять лет вложено около 700000 евро, плюс деньги, полученные в виде пособий. Если бы эти деньги целенаправленно инвестировали в школьный фонд, то у нас сейчас был бы почти миллион, за счет которого можно было бы улучшить школу. Но, как говорится, если бы да кабы…
Родители слушали и думали, что ребенку лучше бы все-таки учиться в одной школе с одними одноклассниками, а здесь школа вот-вот закроется. Результат: прописываются в Йыхви или где-то еще, обеспечивая ребенку надежное место в школе, а живут в Тойла. Судя по статистике, можно подумать, что в каждом втором доме в Тойлаской волости окна уже забиты досками, но ведь это не так. Это - не сделанная волостью работа и ставшее привычкой нытье о нехватке денег.
Я предлагаю собраться и исправить совершенные ошибки. Давайте начнем с чего-то, вместо того чтобы опускать руки. Ан нет. Преследователь. Горлопан.
Почему я так активно выступаю за сохранение гимназии? Да потому, что для меня неприемлемо потерять в Ида-Вирумаа полностью эстоноязычную школу и в принудительном порядке перевести учеников в школу, где около 75% учеников сдают экзамен по эстонскому языку как второму, или в центр профобразования, где учиться на эстонском языке толком и нечему. Думали ли об этом сторонники новой основной школы? Очевидно, нет. Или их эта проблема не трогает. Министерство делает сейчас то, что никто не хотел делать 30 лет, и это болезненно, но необходимо, я понимаю.
Министерство образования не может нас принудить. У нас есть право принять предложение или отказаться от него, если мы посчитаем и калькулируем, что сами справимся лучше. Я считаю, что вместо того, чтобы прятаться и клеймить, надо в конце концов четко обсудить все аргументы за и против. Вместо того, чтобы играть в общину, нам следовало бы научиться поступать как община, со всеми своими разногласиями.
В качестве вишенки на торте добавлю еще одно соображение, что если мы объединимся с Йыхви, то в какой-то момент исчезнет также обязательство сохранять здесь девятый класс, и, тупо пожав плечами и опираясь на законы, можно будет оставить тут только школу- шестилетку, каковым и было первоначальное предложение Министерства образования.
И потом мы говорим о сохранении местной жизни и эстонского языка. Мадис Туудер - это имя, известное гораздо шире, чем только в Тойла-Вока, и его комментарий в социальных сетях относительно планируемого закрытия гимназической ступени резюмирует все намного шире, нежели ориентирующийся на статистику подход, а также узкий взгляд на образование со стороны Министерства образования и волости: "Увидев, как некоторые уголки Эстонии исчезли в понимании жизненного пространства эстонцев (видя эти процессы и их последствия), можно сказать: происходящее вокруг тойлаской школы является по сути молчаливым уничтожением и угасанием эстонскости в тойласком краю! По крайней мере, началом этого процесса! И это очень печально! В контексте Ида-Вирумаа особенно печально!".
Вот такое положение дел. Министерство гнет свое. И пусть гнет, наше дело - на месте решать, подходит ли нам их предложение. Очевидно, в местоположении министерства в Тарту не знают местные нюансы, да и не интересуются ими. Их дело - общая картина в более далекой временной перспективе. Наше дело - поддерживать действующую местную жизнь. Закрывая школы и строя дома престарелых, мы хорошее будущее не создадим.
Если у кого-то имеются возражения и комментарии, то с удовольствием выслушаю и порассуждаю о них, без крика или издевательств.