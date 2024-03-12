Марко Сандре: Сторонники сохранения гимназии не запугивают общину

Волость увидела деньги. Волость увидела возможность получить в красивом месте большой участок для развития, и волости это показалось хорошим решением нескольких проблем. Тут крик подняли те, кому такое начальственное победное шествие представительной демократии показалось несправедливым. И вот теперь подчеркивают, что на самом деле у нас множество преследуемых и страждущих, которые не смеют говорить, но на самом деле их большинство.

Но послушайте! Мы живем в демократическом государстве. Я тоже вхожу в группу защитников школы, однако это не значит, будто я не прислушиваюсь к аргументам. Просто эти аргументы никто не представляет. Даже Министерство образования прислало в ответ на вопрос расплывчатое подтверждение решения, не ответив ни на один вопрос. Это же делает волость. Талдычит свое и записывает каждое собрание, как привлечение к решению вопроса.

У нас имеются волость и министерство, которые под вывеской привлечения навязывают свою волю; у нас есть активисты, которые якобы терроризируют общину; есть у нас и робкие граждане, не осмеливающиеся говорить. Мне кажется, что мы очень далеки от демократического общества - или как? Единственное, что поможет, так это образование на родном языке, которое в дальнейшем хотят давать в комбинатах, где еще не один год доля эстоноязычных детей будет значительно меньше.