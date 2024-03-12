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После ухода Детской деревни SOS Нарва-Йыэсуу станет сам содержать замещающий дом

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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В Нарва-Йыэсуу более десяти лет назад появилось шесть семейных домов, построенных на пособие Евросоюза. Еще по крайней мере три года там нужно предоставлять услугу замещающего попечения.
В Нарва-Йыэсуу более десяти лет назад появилось шесть семейных домов, построенных на пособие Евросоюза. Еще по крайней мере три года там нужно предоставлять услугу замещающего попечения. Фото: SOS-LASTEKÜLA

Перед Рождеством Детская деревня SOS сообщила, что покинет разваливающиеся семейные дома, построенные на пособие Евросоюза и принадлежащие городу Нарва-Йыэсуу. Город теперь сам намеревается предоставлять услугу замещающего попечения и приглашает присоединиться другие самоуправления.

Город Нарва-Йыэсуу предложил муниципальным собраниям Нарвы, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Люганузе и Йыхви создать единое целевое учреждение для предоставления услуги замещающего попечения.

В обращении говорится, что город Нарва-Йыэсуу согласен с предложением Детской деревни SOS расторгнуть договор о бесплатном использовании недвижимостей досрочно 31 июля. "С 1 августа Нарва-Йыэсуу намерен обеспечивать качественную и жизнеспособную услугу замещающего попечения в принадлежащих городу семейных домах без участия Детской деревни SOS".

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