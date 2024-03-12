Перед Рождеством Детская деревня SOS сообщила, что покинет разваливающиеся семейные дома, построенные на пособие Евросоюза и принадлежащие городу Нарва-Йыэсуу. Город теперь сам намеревается предоставлять услугу замещающего попечения и приглашает присоединиться другие самоуправления.
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После ухода Детской деревни SOS Нарва-Йыэсуу станет сам содержать замещающий дом
Город Нарва-Йыэсуу предложил муниципальным собраниям Нарвы, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Люганузе и Йыхви создать единое целевое учреждение для предоставления услуги замещающего попечения.