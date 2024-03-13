Мэр Нарвы снова просит у правительства денег на Александровскую церковь

Тоотс написал, что 22 и 23 июня "Кайтселийт" и Нарвская городская управа организуют в Нарве празднование Дня Победы с участием президента республики, правительства республики и дипломатического корпуса. В рамках этого запланировано также праздничное богослужение в Александровской церкви.

"Для безопасного проведения богослужения необходимо отремонтировать пол в церкви. По оценкам, связанные с этим работы обойдутся в 500000 евро. Как известно, ремонтные работы, связанные с церковью, организует "Riigi Kinnisvara AS". Просим Вас ходатайствовать о выделении 500000 евро из резерва правительства республики на ремонт пола Нарвского Александровского собора", - написал Тоотс министру внутренних дел.

Нынешний мэр Нарвы уже второй раз просит у правительства денег на Александровскую церковь. Осенью 2023 года Тоотс написал письмо премьер-министру Кае Каллас с просьбой запланировать в госбюджете деньги на реновацию, и для этого он попросил 3,5 миллиона евро.

"Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что предложение о создании в церкви престижного концертного зала международного значения ждет реализации более 20 лет. Купольный зал Александровской церкви с его прекрасной акустикой мог бы стать в результате реконструкции церковным концертным залом на более чем 900 мест", - написал Тоотс в письме премьер-министру Кае Каллас.

По словам мэра, город Нарва всячески заинтересован в развитии культурной жизни и приведении в порядок объектов историко-культурного значения. "Мы считаем очень важным сохранить здание Александровской церкви и придать ему культурное дыхание. Мы разделяем мнение, что памятник культуры сохраняется, пока он используется", - сказал Тоотс, добавив, что выделение государственной поддержки на реновацию здания церкви стало бы важным шагом в разнообразии культурной жизни Ида-Вирумаа и сохранении культурного наследия Эстонии.

В тот раз правительство все же не удовлетворило просьбу нарвского мэра.