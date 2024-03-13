Двумя днями ранее "Северное побережье" написало, что загадочный беспилотный летательный аппарат нарезал круги в небе над Нарвой. Полиция и погранохрана, поначалу не давшие конкретного разъяснения, теперь смогли прояснить картину.
Стало известно, что за дрон кружил над Нарвой близ границы
В Департаменте полиции и погранохраны рассмотрели опубликованный "Северным побережьем" фотоснимок с беспилотником в небе над Нарвой и сообщили, что с этого аппарата велся мониторинг местности на предмет ландшафтных пожаров. Дескать, в связи с установившейся сухой погодой возросла опасность возгорания сухой травы из-за небрежного обращения с огнем.
"Запечатленный на фотографии дрон использовался для поиска источника задымления. Все дроны, которые запускаются в приграничной зоне, должны использоваться в соответствии с существующими правилами", - сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, добавив, что не смогли сказать этого в тот же день, поскольку еще не видели фотографии и не знали, о каком именно летательном аппарате шла речь.
Более подробно рассказывать о служебных полетах в районе границы с Россией Департамент полиции и погранохраны не может.