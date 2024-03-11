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Высоко в небе над Нарвой был замечен крупный беспилотник

Илья Смирнов Эрик Калда
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Обновлено 11 марта 2024, 17:35
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Беспилотник в небе над Нарвой днем 11 марта.
Беспилотник в небе над Нарвой днем 11 марта. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Беспилотный летательный аппарат днем 11 марта нарезал круги высоко в небе над Нарвой.

Общедоступный интернет-сервис Flightradar не располагал никакими данными об этом летательном аппарате над Нарвой. "Северное побережье" отправило соответствующий инфозапрос в Департамент полиции и погранохраны.

Пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) Мартин Райд ответил, что на основании этой информации сложно сказать, что это был за дрон. "PPA использует дроны для повседневных задач, включая наблюдение за границей. Однако это может быть и дрон какого-то частного лица, управлявшего дроном по установленным правилам", - отметил он.

Беспилотник в небе над Нарвой днем 11 марта.
Беспилотник в небе над Нарвой днем 11 марта. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik
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