Министр культуры Хейди Пурга делает мэру Нарвы предложение отозвать членов совета Нарвского музея Вадима Орлова и Алексея Мяги, распространяющих российские изложения событий в связи с бомбежкой Нарвы и агрессией России в Украине.
"Выражают антиэстонские настроения и мнения": министр предлагает мэру Нарвы отозвать двух членов совета музея
- Соответствующее предложение министра Хейди Пурга - на пути к мэру Нарвы Яану Тоотсу, - сообщил советник Министерства культуры по связям с общественностью Ханнус Лууре.
По его словам, проект Нарвского музея, обращающий внимание на мартовскую бомбардировку, крайне важный и содержательный. "Руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова проделала очень хорошую работу как над этим проектом, так и в общем по руководству музеем, и к ней у нас претензий нет", - сказал Лууре.
Исходя из устава музея, государство не имеет права отзывать назначенных городом членов совета - и наоборот. "То есть наши полномочия тут ограничены, и лучшее, что мы можем сделать, так это отправить мэру Нарвы предложения об отзыве этих повредивших доброму имени музея членов совета и назначении вместо них людей, которые не искажают историю Нарвы и не распространяют нарративы кровавой России", - так звучит точка зрения Министерства культуры.
Кроме того, председатель совета Нарвского музея Криста Нельсон созовет на следующей неделе внеочередное собрание совета, на котором обсудят высказывания членов совета и вопрос продолжения их деятельности в совете. "На соответствующее собрание готов прийти и Яан Тоотс, то есть, вероятно, самое позднее тогда мы узнаем взгляд другого учредителя по этому вопросу", - отметил Лууре.
Конфликт разгорелся в Нарве, как уже сообщалось, из-за листовок, распространенных по домам горожан. На листах формата А5 изображены разбомбленные советской и российской армиями школы в Нарве в 1944 году и в Украине в 2022 году, а в пояснении на русском и эстонском языках сказано, что Россия всегда совершала военные преступления.
Создателем листовки выступило общественное объединение "Propastop", действующее под крылом у "Кайтселийт", выступающее против российской пропаганды и сотрудничающее также с Нарвским музеем.
Листовка была издана и распространена к 80-й годовщине мартовских бомбардировок эстонских городов, включая Нарву, а приурочена к открывшейся в Нарвском музее выставке под открытым небом "Нарва 44". "Propastop" выступает одним из официальных партнеров музея.
На распространенной по заказу "Propastop" листовке ее связь с Нарвским музеем прямо не указана, но в форме логотипа написано словосочетание "Narva linnus" (Нарвский замок), косвенно указывающее на участие музея. Этого хватило, чтобы двое нарвских членов совета музея - Алексей Мяги и Вадим Орлов, оба члены городского собрания Нарвы - потребовали от директора музея извиниться перед горожанами за участие в создании и распространении листовки, которое якобы противоречит уставным задачам музейного учреждения.
Когда скандал разгорелся, Союз музеев Эстонии предложил отозвать Орлова и Мяги из совета Нарвского музея. "Мы не считаем правильным, что назначенные представителями собственника члены совета выражают антиэстонские настроения и мнения, а также подстрекают людей к враждебным действиям через социальные сети", - говорится в заявлении Союза музеев Эстонии, в котором Нарвский музей, впрочем, не состоит.
Мэр Нарвы Яан Тоотс сказал "Северному побережью", что ознакомился и с содержанием скандальной листовки, и с предложением Союза музеев Эстонии. Комментировать все это прямо сейчас Тоотс категорически отказывается. Он заявил, что намерен сделать выводы, не руководствуясь эмоциями.
- Я сделал предложение созвать в начале следующей недели совет Нарвского музея, и буду сам присутствовать. Там обсудим, - сказал Тоотс, в качестве ответа на предложение Союза музеев Эстонии отозвать Мяги и Орлова. - Я хочу знать, как и кем была сделана эта листовка, - добавил мэр Нарвы.
Созвать совет раньше следующей недели мешает то обстоятельство, что член совета Вадим Орлов находится в командировке до вечера пятницы.
Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова рассказала "Северному побережью", что музей только консультировал "Propastop" на предмет того, как и где лучше собрать исторический материал для листовки и где найти подходящую фотографию.
- Инициатива исходила от "Propastop", фотография (для листовки) взята не из собрания Нарвского музея, наша фотография им не подошла, - подчеркнула Сморжевских-Смирнова.
Нарвский музей учрежден совместно городом Нарва и государством. Из шести членов совета музея трое - представители города, обычно члены Нарвского горсобрания из правящей фракции, другие трое - представители государства, а именно Министерства культуры, Министерства финансов и Нарвского колледжа Тартуского университета.
Назначением и отзывом членов совета учреждения со стороны города занимается Нарвская горуправа во главе с мэром Нарвы.
Системное противоречие кроется в том, что мэр и его горуправа находятся в политической зависимости от тех же членов городского собрания, которых они назначают в советы учреждений или отзывают оттуда. Названные Мяги и Орлов в октябре 2023 года поднимали руки за избрание центриста Яана Тоотса новым мэром Нарвы, а теперь Тоотсу предстоит вынести на обсуждение предложение об отзыве Мяги и Орлова из совета музея. В такой же ситуации Тоотс оказывался двумя неделями ранее, когда разрешался конфликт между членами совета и членом правления Нарвской больницы.