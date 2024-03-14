"Выражают антиэстонские настроения и мнения": министр предлагает мэру Нарвы отозвать двух членов совета музея

- Соответствующее предложение министра Хейди Пурга - на пути к мэру Нарвы Яану Тоотсу, - сообщил советник Министерства культуры по связям с общественностью Ханнус Лууре.

По его словам, проект Нарвского музея, обращающий внимание на мартовскую бомбардировку, крайне важный и содержательный. "Руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова проделала очень хорошую работу как над этим проектом, так и в общем по руководству музеем, и к ней у нас претензий нет", - сказал Лууре.

Исходя из устава музея, государство не имеет права отзывать назначенных городом членов совета - и наоборот. "То есть наши полномочия тут ограничены, и лучшее, что мы можем сделать, так это отправить мэру Нарвы предложения об отзыве этих повредивших доброму имени музея членов совета и назначении вместо них людей, которые не искажают историю Нарвы и не распространяют нарративы кровавой России", - так звучит точка зрения Министерства культуры.

Кроме того, председатель совета Нарвского музея Криста Нельсон созовет на следующей неделе внеочередное собрание совета, на котором обсудят высказывания членов совета и вопрос продолжения их деятельности в совете. "На соответствующее собрание готов прийти и Яан Тоотс, то есть, вероятно, самое позднее тогда мы узнаем взгляд другого учредителя по этому вопросу", - отметил Лууре.