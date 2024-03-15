Попечительским учреждениям снова предстоит проверка безопасности

В ходе рейда в домах престарелых общего и специального ухода в основном проверяются наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние эвакуационного освещения и путей, работа и содержание автоматической системы пожарной сигнализации, наличие и состояние участков противопожарной защиты. Последний раз проверка попечительских учреждений проводилась в сентябре прошлого года.

Главный инспектор бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Ангелина Пялло сказала, что в этом году проверки начнутся уже весной, поскольку осенью возрастает риск распространения вирусов. "Кроме того, весна - подходящее время для домов престарелых для подготовки плана мероприятий по повышению пожарной безопасности, и инспекторы являются в этом хорошими советчиками", - сказала она.

Пялло добавила, что попечительские учреждения являются приоритетом для спасательного департамента. "В попечительских учреждениях есть люди, которые в обычной жизни не могут самостоятельно справляться. Их безопасность имеет для нас особую важность. Поэтому с помощью ежегодных проверок мы получаем хорошее представление о ежедневной ситуации с пожарной безопасностью в домах престарелых", - пояснила главный инспектор.

В ходе рейда, проведенного в конце 2023 года, было проверено 49 попечительских учреждений, из них в Ида-Вирумаа - 28, а в Ляэне-Вирумаа - 21. Больше всего проблем было с огнетушителями и автоматической пожарной сигнализацией. В некоторых зданиях на путях эвакуации обнаружены горючие материалы, хранение которых в таких местах не допускается, поскольку не позволяет людям безопасно эвакуироваться в случае опасности.

Спасательный департамент начал более тщательно проверять попечительские учреждения после того, как в январе 2021 года сгорел пансионат "Männiku" в деревне Аа волости Люганузе. Тогда в огне погибли трое жильцов дома престарелых. В ходе проверки безопасности, устроенной сразу после трагического пожара, выяснилось, что правила безопасности были нарушены в половине попечительских учреждений Ида-Вирумаа.