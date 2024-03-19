12 марта около 19 часов в Нарве на пешеходном переходе недалеко от дома номер 1 по улице Выйду произошло ДТП с участием самоката. Водитель автомобиля, справоцировавший аварию, покинул место происшествия, не оповестив полицию.
Полиция ищет свидетелей ДТП в Нарве
Полиция просит всех, кто был свидетелем этого ДТП, имеет какую-то информацию или знает водителя, о котором идет речь, сообщить об этом в полицию по номеру 357 6025 в рабочие дни с 09.00 до 16.00, или же написать на адрес aljona.denissova@politsei.ee.
Как ранее писало "Северное побережье", пострадавший в результате ДТП ребенок вынужден был обратиться в больницу.