МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.03-28.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарвском ледовом холле в 18.00 и 19.15 - игры в рамках любительского турнира по хоккею.

* В Силламяэском спортцентре в 19.00 - соревнование по силовому многоборью.

* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу, четвертьфинал: "Toila" - БК "Narva".

Суббота, 23 марта

* В Нарвском ледовом холле в 9.30, 10.45, 13.15 и 14.30 - игры в рамках любительского турнира по хоккею.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам на Кубок Хейно Инта.

* В Ахтмеском спортхолле в 10.15 - 12-й международный турнир по карате-кёкусинкай Всемирной федерации карате (KWF).

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии быстрых шахмат СК "Диагональ".

* В Кохтла-Ярве в спортцентре в 13.00 - народная лига по баскетболу, четвертьфинал: "Enteh" - БК "HITO".

* В Нарвском спортцентре в 16.00 - народная лига по баскетболу, четвертьфинал: БК "Narva" - "Toila".

* В Силламяэ на стадионе "Калев" с искусственным газоном в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Helios" (Выру).

Воскресенье, 24 марта

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из трех человек, новым командам необходима регистрация.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле - турнир третьего дивизиона группы "B" чемпионата мира по хоккею среди женщин: 15.00 - Таиланд - Израиль, 18.30 - Эстония - Босния и Герцеговина.

Понедельник, 25 марта

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле - турнир третьего дивизиона группы "B" чемпионата мира по хоккею среди женщин: 18.30 - Сингапур - Таиланд.

Вторник, 26 марта