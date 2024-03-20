Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 21 по 28 марта.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.03-28.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 21 марта
* В Йыхвиской библиотеке в 15.00 - презентация книги Николая Павленко "Банный роман герцогини". Принимает участие автор-исполнитель Георгий Георгиевский. Мероприятие на русском языке. Вход свободный. Информация по тел. 337 0444.
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - читаем стихи с Кайре Вийль.
Пятница, 22 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: Всемирный день театра.
* В Нарве в торгово-развлекательном центре "Astri" на 3-м этаже в 16.00 - "Murrangulised isikud maailma rock-muusika ajaloos" / "Эпохальные личности в истории мировой рок-музыки". Выставка подготовлена в рамках опроса школьников Нарвской эстонской гимназии и открыта до 19 апреля. Вход свободный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Легендарные хиты зарубежной эстрады 70-80-90-х", музыкальная шоу-программа вокальной студии "Шанс". Билет - 8 евро.
Суббота, 23 марта
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в фойе на 1-м этаже в 11.00 - концерт Лотте и Роози. Открыты кафе и небольшой ремесленный уголок. Вход свободный.
* В Йыхвиском концертном доме в 11.00 - "Золушка", спектакль театра "Туулевески" для детей. Добрая лирическая сказка по мотивам сказки Шарля Перро. Билет - 11,50 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: Всемирный день театра.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 - "Narva Brass", концерт духового оркестра Нарвской музыкальной школы. Билет - 2 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 16.00 - "Killuke head" / "Частица добра", праздник песни и танца Йыхвиской основной школы.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт "Мелодия весны". Билет - 5 евро.
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - спектакль "Хочу купить Вашего мужа", по мотивам пьесы М. Задорнова. Постановка творческих работников клуба "Ахтме". Билет - 10 евро. Информация по тел. 5668 4792.
Воскресенье, 24 марта
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 13.30 - музыкально-поэтический вечер "Владимир Высоцкий - известный и неизвестный". Вход свободный.
* В атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии в 14.00 - Всеэстонский фестиваль школьных ансамблей "Antidolorosum". Вход свободный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры - День театра: 15.00 - "В оВРАГе", 15.30 - "Медуза внутри меня", 16.00 - "Шина - еще не колесо" (последний показ), 17.00 - "Колесо - еще не автомобиль", 18.00 - "Ганди молчал по субботам" (премьера!). Выступает НКО "Театр Я.Р.Г.". Режиссер Татьяна Кундозерова. Вход свободный.
Среда, 27 марта
* В Йыхвиском концертном доме в 11.00 "Goltsman Ballet" представляет: балет-фантазия "Алиса в Стране чудес". Билет - 12-17 евро. Билеты только в предварительной продаже через систему: www.ticketbest.eu.
Четверг, 28 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - открытие выставки живописи Каарин Аамер под музыку арфы и с песнями. Накрыт кофейный столик. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В атриуме Йыхвиской гимназии в 18.00 - школьный концерт "Hõbevalgus" / "Серебряный свет". В программе: выступления учащихся. Вход свободный.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Klassis", спектакль Раквереского театра. Билет - 20,50-25,50 евро.
СПОРТ
Четверг, 21 марта
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 21-й сезон, V круг.
Пятница, 22 марта
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - этап открытого чемпионата Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.
* В Нарвском ледовом холле в 18.00 и 19.15 - игры в рамках любительского турнира по хоккею.
* В Силламяэском спортцентре в 19.00 - соревнование по силовому многоборью.
* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу, четвертьфинал: "Toila" - БК "Narva".
Суббота, 23 марта
* В Нарвском ледовом холле в 9.30, 10.45, 13.15 и 14.30 - игры в рамках любительского турнира по хоккею.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам на Кубок Хейно Инта.
* В Ахтмеском спортхолле в 10.15 - 12-й международный турнир по карате-кёкусинкай Всемирной федерации карате (KWF).
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии быстрых шахмат СК "Диагональ".
* В Кохтла-Ярве в спортцентре в 13.00 - народная лига по баскетболу, четвертьфинал: "Enteh" - БК "HITO".
* В Нарвском спортцентре в 16.00 - народная лига по баскетболу, четвертьфинал: БК "Narva" - "Toila".
* В Силламяэ на стадионе "Калев" с искусственным газоном в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Helios" (Выру).
Воскресенье, 24 марта
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из трех человек, новым командам необходима регистрация.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле - турнир третьего дивизиона группы "B" чемпионата мира по хоккею среди женщин: 15.00 - Таиланд - Израиль, 18.30 - Эстония - Босния и Герцеговина.
Понедельник, 25 марта
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле - турнир третьего дивизиона группы "B" чемпионата мира по хоккею среди женщин: 18.30 - Сингапур - Таиланд.
Вторник, 26 марта
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле - турнир третьего дивизиона группы "B" чемпионата мира по хоккею среди женщин: 15.00 - Израиль - Босния и Герцеговина, 18.30 - Эстония - Сингапур.
Среда, 27 марта
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле - турнир третьего дивизиона группы "B" чемпионата мира по хоккею среди женщин: 18.30 - Таиланд - Эстония.
* В Силламяэском спортхолле в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, финал, 2-я игра: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Bunker Partner" (Таллинн).
Четверг, 28 марта
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле - турнир третьего дивизиона группы "B" чемпионата мира по хоккею среди женщин: 15.00 - Израиль - Сингапур, 18.30 - Босния и Герцеговина - Таиланд.
РАЗНОЕ
Четверг, 21 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
Пятница, 22 марта
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 16.00 в рамках хакатона "Подарок для Ида-Вирумаа" - вдохновляющий вечер "Что, если…", на котором эксперты и менторы хакатона проведут мини-лекции на темы креативной экономики, дизайна и туризма. Лекторами на вдохновляющем вечере будут: дизайнер и преподаватель Эстонской академии художеств Виталий Валтанен, дизайнер аксессуаров Дина Аллер, студентка магистратуры в области промышленного дизайна Эстонской академии художеств Наталья Гуменник, руководитель проектов творческой экономики IVEK Керсти Лийва, консультант IVEK по туристической информации Кристина Эрнитс, руководитель по маркетингу туристического кластера Ханна Вильберг. Вдохновляющий вечер проходит на эстонском и русском языках с синхронным переводом. Вход свободный. Информация: тел. 5561 6663, Майя Гундяева.
* В Кохтла-Ярвеском горуправлении в 18.00 - дискуссионный вечер, посвященный Дню памяти жертв депортации, на котором основное внимание будет уделено формам депортации, имеющим место в XXI веке. Вопросы, связанные с этой темой, будут обсуждаться вместе с Лийзой-Ли Пакостой, депутатом парламента и экспертом в области защиты детей, и Анжеликой Ленсмент, семейным терапевтом и специалистом по системным расстановкам. Для участия необходима предварительная регистрация. Информация: www.kohtla-jarve.ee.
Суббота, 23 марта
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - семейный день "Готовимся к Пасхе!". Игровая программа для детей и мастер-классы по раскрашиванию пасхальных яиц. Билет - 3 евро. Информация и регистрация по тел. 514 2157.
* В Художественной галерее Нарвского музея в 13.00 - мастер-класс по росписи шопперов "Фруктовый шик". Вдохновляясь творчеством классика эстонской живописи и художницы-флориста Малле Лейс, распишем хлопковую сумку красками для ткани. Плата за участие - 15 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - модное шоу силламяэского художника моды Майи Луллу.
Воскресенье, 24 марта
* На Йыхвиской музыкальной площадке с 12.00 до 15.00 - день хорошего настроения: 12.00 - песни, танцы, игры, смех, аттракционы, мини-зоопарк, хоккей, футбол, катапульта, горячие напитки и еда; 13.00 - гигантский робот-трансформер; 14.00 - волшебник Роки, "Воздушная фантазия".
* В Куртнаском общественном доме в 14.00 - мастер-класс по изготовлению шейного украшения из галстука. Руководитель - Тийна Эйнроос. Плата за участие - 15 евро.
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - "В нашем клубе", вечер отдыха для сеньоров. Билет - 5 евро. Бронирование. Информация по тел. 332 2008.
* В Вокаской библиотеке в 16.00 - встреча с синоптиком Агентства окружающей среды, метеорологом-любителем, охотником за штормами и фотографом природы Кайро Кийтсаком, который расскажет истории о погоде и покажет фотографии. Дополнительная информация: тел. 5342 8705, Леа Ранд.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "Маленькая Мисс Нарвы - 2024". Организатор мероприятия: "EK Studio". Билет - 10 евро. Дополнительная информация по тел. 357 3404.
Понедельник, 25 марта
* В Йыхви у мемориального камня на улице Кааре в 12.00 - минуты памяти жертв мартовской депортации. Речи и возложение венков.
* Перед Кохтла-Ярвеским горуправлением в 18.30 - церемония памяти жертв мартовской депортации. Церемония открыта для всех, и общественности предлагается объединиться, чтобы зажечь свечи в память о жертвах депортации.
Вторник, 26 марта
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - вечер игр ума на тему исполнительского искусства. Ждем семейные и дружеские компании, деревенское сообщество.
Среда, 27 марта
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - медиаклуб эстонского языка.
Четверг, 28 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
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