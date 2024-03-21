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Вадима Орлова исключили из Партии реформ

Северное побережье
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Вадим Орлов.
Вадим Орлов. Фото: Erakogu

В среду, 20 марта, правление Партии реформ исключило из рядов реформистов Вадима Орлова, увидев в его деятельности урон партийной репутации.

"Собравшееся сегодня правление реформистов приняло решение исключить Вадима Орлова из партии по предложению Ида-Вируского округа. Причина - ущерб репутации партии", - сообщил rus.err генеральный секретарь Партии реформ Тимо Суслов.

Ранее депутат Нарвского горсобрания и член совета Нарвского музея Вадим Орлов вместе со своим коллегой Алексеем Мяги потребовал объяснений по поводу информационных бюллетеней, сравнивавшими события в Украине с мартовскими бомбардировками Нарвы 1944 года. От руководителя Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой Мяги и Орлов потребовали извинений.

Впрочем, ни извинений, ни объяснений не последовало - совет Нарвского музея спустил накалившийся конфликт на тормозах.

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Нарва
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