Вадима Орлова исключили из Партии реформ

"Собравшееся сегодня правление реформистов приняло решение исключить Вадима Орлова из партии по предложению Ида-Вируского округа. Причина - ущерб репутации партии", - сообщил rus.err генеральный секретарь Партии реформ Тимо Суслов.

Ранее депутат Нарвского горсобрания и член совета Нарвского музея Вадим Орлов вместе со своим коллегой Алексеем Мяги потребовал объяснений по поводу информационных бюллетеней, сравнивавшими события в Украине с мартовскими бомбардировками Нарвы 1944 года. От руководителя Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой Мяги и Орлов потребовали извинений.

Впрочем, ни извинений, ни объяснений не последовало - совет Нарвского музея спустил накалившийся конфликт на тормозах.