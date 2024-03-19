Правление Ида-Вируского округа Партии реформ направило официальное предложение центральному правлению партии исключить из ее рядов нарвитянина Вадима Орлова. Однопартийцы решили, что Орлов наносит ущерб имиджу партии. Вопрос об исключении будет решен окончательно в Таллинне уже в среду.
Члена совета Нарвского музея Вадима Орлова исключают из Партии реформ за якобы антиэстонскую позицию
Председатель Ида-Вируского округа Партии реформ и йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель в комментарии "Северному побережью" подтвердила, что правление округа в понедельник, 18 марта, обсудило вопрос об исключении Вадима Орлова из партии. По словам Тоомель, все в правлении поддержали это предложение.
- Все поняли, какое у него мышление, и предложение об исключении Орлова из партии связно с его антиэстонскими высказываниями, сделанными за последнее время, - сказала Тоомель.
Председатель ида-вируских реформистов имеет в виду конфликт, разгоревшийся в начале марта вокруг Нарвского музея. Вадим Орлов и еще один член совета - Алексей Мяги - вместе выдвинули список претензий в адрес директора музея Марии Сморжевских-Смирновой за то, что под ее руководством музей имел отношение к листовке, распространенной по домам нарвитян к 80-й годовщине мартовских бомбардировок. На листовке изображены разбомбленные советской и российской армиями школы в Нарве в 1944 году и в Украине в 2022 году, а в пояснении сказано, что Россия всегда совершала военные преступления.
Критические высказывания Мяги и Орлова были восприняты многими как антиэстонские, а Союз музеев Эстонии и министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ) независимо друг от друга предложили мэру Нарвы Яану Тоотсу (Центристская партия) отозвать из совета музея Мяги и Орлова как тех, кто распространяют российские изложения исторических событий. Тоотс все же не стал их отзывать, а совет музея 18 марта решил замять скандал и постановил установить трудовой мир.
Партия реформ на региональном уровне, однако, решила, что Вадиму Орлову не место в ее рядах. Вопрос о его исключении центральное правление партии решит окончательно на своем очередном заседании в среду, 20 марта. Основанием для исключения называется пункт устава партии, который обязывает члена партии не наносить ущерб ее имиджу, а Орлов это якобы допустил.
Упомянутый выше Алексей Мяги не состоит сейчас ни в одной из эстонских партий, а в последний раз в 2021 году он числился непродолжительное время в Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).
В Партии реформ 51-летний Вадим Орлов состоит с ноября 2022 года. Он был реформистом также в 2014-2020 годах, а еще до того около одиннадцати лет состоял в Центристской партии, как видно в партийной выписке из Коммерческого регистра.
В 2021 году Орлов, будучи тогда беспартийным, был избран в Нарвское городское собрание в составе избирательного союза Катри Райк. Затем он стал критиком Райк и участвовал в расколе ее фракции, а потом и вовсе присоединился к правящей процентристской фракции "Narva". Его включили в советы Нарвского музея и Нарвской больницы.
Кроме членства в Нарвском горсобрании и советах учреждений с муниципальным участием Орлов известен также в качестве многолетнего руководителя Нарвского промышленного парка в составе Инвестиционного агентства Ида-Вирумаа (IVIA).
Комментируя нынешний конфликт вокруг Нарвского музея и его директора, Вадим Орлов написал на своей персональной странице в соцсети, что исходящая от него с Алексеем Мяги критика касается денежного аспекта истории с выставкой и листовкой. Дескать, потратившийся на это музей сейчас в предбанкротном состоянии, не может своевременно оплачивать счета за отопление и электричество, так что дополнительные расходы на печатание и распространение листовки не кажутся членам совета целесообразными. "Лично я ни в своем аккаунте (в соцсети), ни в комментариях не призывал ни к каким враждебным действиям", - озадаченно оправдывался Орлов, считающий, что его обвиняют, не вникая в суть дела.
Оценивать готовящееся исключение из Партии реформ Вадим Орлов пока отказывается. "Пусть решение примут - тогда и будем комментировать окончательно", - сказал Орлов "Северному побережью".
Партия реформ представлена в Нарве в настоящее время исключительно слабо. За пару-тройку последних лет из нее были исключены или вышли такие заметные нарвские партийцы, как Антс Лийметс и Сергей Горлач. Первого исключили за сотрудничество с центристами в Нарвском горсобрании в ущерб однопартийцу Горлачу. Потом покинул партию и Горлач. Среди депутатов Нарвского горсобрания было еще два члена Партии реформ - Марина Шурупова и Яна Кондрашова, которые покинули ее летом 2022 года.