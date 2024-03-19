Члена совета Нарвского музея Вадима Орлова исключают из Партии реформ за якобы антиэстонскую позицию

Партия реформ на региональном уровне, однако, решила, что Вадиму Орлову не место в ее рядах. Вопрос о его исключении центральное правление партии решит окончательно на своем очередном заседании в среду, 20 марта. Основанием для исключения называется пункт устава партии, который обязывает члена партии не наносить ущерб ее имиджу, а Орлов это якобы допустил.

Упомянутый выше Алексей Мяги не состоит сейчас ни в одной из эстонских партий, а в последний раз в 2021 году он числился непродолжительное время в Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).

В Партии реформ 51-летний Вадим Орлов состоит с ноября 2022 года. Он был реформистом также в 2014-2020 годах, а еще до того около одиннадцати лет состоял в Центристской партии, как видно в партийной выписке из Коммерческого регистра.

В 2021 году Орлов, будучи тогда беспартийным, был избран в Нарвское городское собрание в составе избирательного союза Катри Райк. Затем он стал критиком Райк и участвовал в расколе ее фракции, а потом и вовсе присоединился к правящей процентристской фракции "Narva". Его включили в советы Нарвского музея и Нарвской больницы.

Кроме членства в Нарвском горсобрании и советах учреждений с муниципальным участием Орлов известен также в качестве многолетнего руководителя Нарвского промышленного парка в составе Инвестиционного агентства Ида-Вирумаа (IVIA).

Комментируя нынешний конфликт вокруг Нарвского музея и его директора, Вадим Орлов написал на своей персональной странице в соцсети, что исходящая от него с Алексеем Мяги критика касается денежного аспекта истории с выставкой и листовкой. Дескать, потратившийся на это музей сейчас в предбанкротном состоянии, не может своевременно оплачивать счета за отопление и электричество, так что дополнительные расходы на печатание и распространение листовки не кажутся членам совета целесообразными. "Лично я ни в своем аккаунте (в соцсети), ни в комментариях не призывал ни к каким враждебным действиям", - озадаченно оправдывался Орлов, считающий, что его обвиняют, не вникая в суть дела.

Оценивать готовящееся исключение из Партии реформ Вадим Орлов пока отказывается. "Пусть решение примут - тогда и будем комментировать окончательно", - сказал Орлов "Северному побережью".

Партия реформ представлена в Нарве в настоящее время исключительно слабо. За пару-тройку последних лет из нее были исключены или вышли такие заметные нарвские партийцы, как Антс Лийметс и Сергей Горлач. Первого исключили за сотрудничество с центристами в Нарвском горсобрании в ущерб однопартийцу Горлачу. Потом покинул партию и Горлач. Среди депутатов Нарвского горсобрания было еще два члена Партии реформ - Марина Шурупова и Яна Кондрашова, которые покинули ее летом 2022 года.