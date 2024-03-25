В понедельник, 25 марта, Эстония чтит память жертв мартовской депортации 1949 года.
Эстония чтит память жертв мартовской депортации 1949 года
По всей Эстонии 25 марта проходят поминальные мероприятия. 75 лет прошло, как более 20 тысяч эстонцев были сосланы в Сибирь, напоминают утренние теленовости ERR и новостной портал Rus.ERR.
Депортированными были в основном гражданские лица, женщины, старики и дети. Большинство были освобождены в 1958 году, последние из высланных в 1949-м году были освобождены в 1965-м. Несколько тысяч человек так и не вернулись домой.
Мартовская 1949 года волна депортаций, длившаяся четыре дня, стала самым крупным террористическим актом Советского Союза против эстонцев, и подобные же депортации имели место в Литве и Латвии, как пишет Postimees в своей редакционной колонке.
В те дни власти задержали и поместили в вагоны для скота, направлявшиеся в Сибирь, более 20700 эстонцев, почти 80 процентов из которых составляли женщины и дети. Известно, что самым младшим депортированным был трехдневный младенец, самому старшему было 85 лет. В Сибири погибло около 3000 из отправленных на поселение.
В одной из прошлых публикаций на тему мартовской депортации историк Айги Рахи-Тамм на основе архивных материалов и воспоминаний описывал испытания депортированных в 1949 году граждан Эстонии на пути в Сибирь. Еще раз ознакомиться с его статьей можно здесь.