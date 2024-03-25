Эстония чтит память жертв мартовской депортации 1949 года

По всей Эстонии 25 марта проходят поминальные мероприятия. 75 лет прошло, как более 20 тысяч эстонцев были сосланы в Сибирь, напоминают утренние теленовости ERR и новостной портал Rus.ERR.

Депортированными были в основном гражданские лица, женщины, старики и дети. Большинство были освобождены в 1958 году, последние из высланных в 1949-м году были освобождены в 1965-м. Несколько тысяч человек так и не вернулись домой.

Мартовская 1949 года волна депортаций, длившаяся четыре дня, стала самым крупным террористическим актом Советского Союза против эстонцев, и подобные же депортации имели место в Литве и Латвии, как пишет Postimees в своей редакционной колонке.

В те дни власти задержали и поместили в вагоны для скота, направлявшиеся в Сибирь, более 20700 эстонцев, почти 80 процентов из которых составляли женщины и дети. Известно, что самым младшим депортированным был трехдневный младенец, самому старшему было 85 лет. В Сибири погибло около 3000 из отправленных на поселение.

В одной из прошлых публикаций на тему мартовской депортации историк Айги Рахи-Тамм на основе архивных материалов и воспоминаний описывал испытания депортированных в 1949 году граждан Эстонии на пути в Сибирь. Еще раз ознакомиться с его статьей можно здесь.