Располагающееся с 2019 года в Нарвском промпарке предприятие "Waldchnep", где производят электромоторы, сейчас рассматривает возможности для расширения. Об этом рассказали "Актуальная камера" и новостной портал Rus.ERR.
Нарвский завод электромоторов думает расширяться
В настоящее время на предприятии "Waldchnep" трудятся 130 человек, и компания намерена увеличивать количество рабочих, о чем рассказала "Актуальная камера".
- В существующих помещениях мы можем увеличить количество рабочих мест максимум на 20 процентов. Дальше надо думать. Может быть, купим дополнительное оборудование, чтобы поднять эффективность нашей работы, - сообщил руководитель ТОО "Waldchnep" Ааре Пихельгас.
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По оценке Пихельгаса, в Эстонии работает как минимум четыре компании, занимающиеся производством электромоторов, а учитывая современные тенденции в машиностроении, спрос на электромоторы будет всегда.
Компания "Waldchnep", по словам Пихельгаса, не исключает при необходимости и строительство второго корпуса для своего нарвского завода, открывшегося пять лет назад.
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