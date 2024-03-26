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Нарвский завод электромоторов думает расширяться

Северное побережье
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Производство электромоторов на заводе "Waldchnep" в Нарвском промышленном парке.
Производство электромоторов на заводе "Waldchnep" в Нарвском промышленном парке. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Располагающееся с 2019 года в Нарвском промпарке предприятие "Waldchnep", где производят электромоторы, сейчас рассматривает возможности для расширения. Об этом рассказали "Актуальная камера" и новостной портал Rus.ERR.

В настоящее время на предприятии "Waldchnep" трудятся 130 человек, и компания намерена увеличивать количество рабочих, о чем рассказала "Актуальная камера".

- В существующих помещениях мы можем увеличить количество рабочих мест максимум на 20 процентов. Дальше надо думать. Может быть, купим дополнительное оборудование, чтобы поднять эффективность нашей работы, - сообщил руководитель ТОО "Waldchnep" Ааре Пихельгас.

По оценке Пихельгаса, в Эстонии работает как минимум четыре компании, занимающиеся производством электромоторов, а учитывая современные тенденции в машиностроении, спрос на электромоторы будет всегда.

Компания "Waldchnep", по словам Пихельгаса, не исключает при необходимости и строительство второго корпуса для своего нарвского завода, открывшегося пять лет назад.

Подробнее - в публикации на портале Rus.ERR.

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