Нарвский центрист Алексей Евграфов: "Никаких панических настроений нет"

Состоящий в Центристской партии Эстонии с июля 2023 года Алексей Евграфов соглашается, что нынешняя история с недоверием Михаилу Кылварту, конечно, неприятная для таллиннских центристов, но на властном положении партии в Нарве это, по его мнению, никак не отразится. Произошедший властный переворот в столице Евграфов называет частным случаем.

- Я знаю, что Михаил (Кылварт) спокойно принимает эту ситуацию, и никто точно не собирается опускать руки. Скоро будут выборы в Европраламент, где нам надо хорошо отработать предвыборную кампанию. Никаких панических настроений нет, - отмечает Евграфов, считающий, что окончательного распада Центристской партии не случится ни в коем случае.

Во внутреннем партийном чате якобы тоже царит воодушевление, как отметил Евграфов: "Сейчас у людей такой эмоциональный всплеск, что за справедливость они готовы, наоборот, идти вперед с удвоенной энергией".

Нарвский округ Центристкой партии планирует в апреле или мае провести очередное собрание, где выберут правление и также обсудят сложившееся положение. Нарвские центристы получают, по мнению Евграфова, возможность показать себя более ярко, так как Нарва осталась крупнейшим местным самоуправлением Эстонии, где партия сохраняет практически единоличную власть. "Начинаем с европарламентских выборов, а дальше - муниципальные", - заключил Евграфов.

Напомним, членами Центристской партии Эстонии являются действующий мэр Нарвы Яан Тоотс и председательствующая в Нарвском горсобрании Ирина Янович. Член Центристской партии Алексей Евграфов возглавляет фракцию "Narva", имеющую в горсобрании две трети мест.