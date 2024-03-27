Конфликт с украинцами в Кохтла-Ярвеском ледовом холле: полиция не выявила факта избиения

По словам президента Эстонской хоккейного союза Рауно Парраса, 27 марта они получили сообщение от полиции о том, что в ходе расследования выявилось, что одного хоккеиста ударили, но это произошло случайно.

- Мы извинились за произошедшее, но что самое важное - факт нападения на игрока украинского происхождения не подтвердился, - прокомментировал Паррас.

По рассказу Парраса, 21 января на молодежном хоккейном чемпионате Эстонии в матче между командами кохтла-ярвеского "Viru Sputnik" и таллиннского "HC Vipers" произошел инцидент: один из игроков оскорбил соперника украинского происхождения ксенофобским термином. "Дисциплинарная комиссия Эстонского хоккейного союза наложил на провинившегося игрока дисквалификацию на две игры. Дисциплинарная комиссия также подчеркнула, что в эстонском хоккее нет места ксенофобии и оскорблениям игроков или зрителей соперников", - отметил он.

Ранее в ходе освещения того конфликта распространялась информация о том, что к мальчику украинского происхождения во время драки после игры якобы было применено физическое насилие. Эту информацию начала проверять полиция, а Эстонский хоккейный союз передал полиции материалы своей дисциплинарной комиссии.

О самом конфликте и начале расследования его обстоятельств "Северное побережье" подробно рассказывало две недели назад.