Сразу после того, как Тойлаское волостное собрание в среду большинством голосов постановило, что Тойлаская гимназия через два с половиной года превратится в основную школу, наиболее активные родители решили обжаловать это решение в суде, о чем пишет Postimees.
Закрытие гимназии в Тойла: родители школьников обратятся в суд
У родителей, недовольных решением Тойлаского волостного собрания закрыть гимназические классы, есть 30 дней, чтобы подать жалобу в Тартуский административный суд, напоминает Postimees.
Мария Ронк, чья дочь учится в первом, а сын - в шестом классе Тойлаской гимназии, в качестве одной из причин готовящегося обращения в суд назвала отсутствие анализа последствий закрытия гимназии. Отмена среднего образования в Тойла окажет значительное влияние на дальнейшее развитие уезда, считает она.
В качестве еще одного аргумента Ронк, представляющая интересы родителей, разочарованных решением волостного собрания, указала, что депутаты не учли мнения ни попечительского, ни ученического советов Тойлаской гимназии.
Ронк, которая также возглавляет НКО "Toila Gümnaasiumi Heaks", рассказала, что переговоры родителей с адвокатами, которые будут представлять их интересы в суде, уже начались.
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