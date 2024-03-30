Силламяэский "Силмет" впервые стал чемпионом Эстонии по футзалу

Как передает новостной портал Rus.ERR, у победителей четыре гола забил костариканец Ортега Эррера, дублем отметился Роман Бажков, еще один раз отличился Максим Гончаров. У "Бункера" по дублю сделали Марек Наал и Денис Внуков, голом отметился Павел Рубель.

В первых двух поединках "Силмет" одержал победы - 9:3 и 3:2.

Силламяэский "NPM Silmet" в этом сезоне выиграл суперкубок, кубок и чемпионат.

Тренер "NPM Silmet" Артём Машинистов говорил "Северному побережью" в феврале после победы в кубке, что цель их команды в этом году - выиграть в Эстонии все возможное. "Футзальный кубок впервые остался в Ида-Вирумаа, это нужно ценить", - отметил Машинистов.