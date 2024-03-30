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Силламяэский "Силмет" впервые стал чемпионом Эстонии по футзалу

Северное побережье
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Сезон, полный побед: команда "Sillamäe NPM Silmet" выиграла Суперкубок Эстонии по футзалу в октябре и кубок Эстонии в феврале, а в эту субботу, 30 марта, впервые стала чемпионом Эстонии по футзалу.
Сезон, полный побед: команда "Sillamäe NPM Silmet" выиграла Суперкубок Эстонии по футзалу в октябре и кубок Эстонии в феврале, а в эту субботу, 30 марта, впервые стала чемпионом Эстонии по футзалу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Команда силламяэского спортклуба "NPM Silmet" в субботу, 30 марта, впервые стала чемпионом Эстонии по футзалу. "Силмет" в Таллинне одержал победу над столичным клубом "Бункер Партнер" со счетом 7:5 и выиграл финальную серию чемпионата Эстонии по футзалу со счетом 3:0.

Как передает новостной портал Rus.ERR, у победителей четыре гола забил костариканец Ортега Эррера, дублем отметился Роман Бажков, еще один раз отличился Максим Гончаров. У "Бункера" по дублю сделали Марек Наал и Денис Внуков, голом отметился Павел Рубель.

В первых двух поединках "Силмет" одержал победы - 9:3 и 3:2.

Силламяэский "NPM Silmet" в этом сезоне выиграл суперкубок, кубок и чемпионат.

Тренер "NPM Silmet" Артём Машинистов говорил "Северному побережью" в феврале после победы в кубке, что цель их команды в этом году - выиграть в Эстонии все возможное. "Футзальный кубок впервые остался в Ида-Вирумаа, это нужно ценить", - отметил Машинистов.

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