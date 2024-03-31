Министр Кристина Каллас будет два дня в Ида-Вирумаа отвечать на вопросы о переходе на эстонский язык

Понедельник, 1 апреля, министр образования и науки Кристина Каллас проведет в Нарва-Йыэсуу и Нарве, где посетит большинство муниципальных школ. В том числе Нарвскую школу для взрослых, решение о передаче управления которой государству с сентября 2024 года уже принято Нарвским городским собранием. В школах министр собирается встречаться с администрациями и учителями.

В коротком комментарии "Северному побережью" Каллас сказала, что в приграничном городе она не посетит Нарвский языковой лицей и Нарвскую Паюскую школу: "Просто не успеваем", - объяснила она причину.

Во вторник, 2 апреля, Кристина Каллас посетит в общей сложности шесть муниципальных школ в Силламяэ и Кохтла-Ярве.

Встречи с рядовыми горожанами Ида-Вирумаа Каллас проведет вне рабочих посещений школ. Так, в понедельник в 17.30 в большой аудитории Нарвского колледжа Тартуского университета начнется встреча министра со всеми желающими родителями из Нарвы, чтобы ответить на вопросы о переходе на обучение на эстонском языке. Их общение пройдет в рамках так называемой Родительской академии - цикла встреч в колледже, направленных на помощь родителям, желающим помочь своим детям в связи с переходом на эстоноязычное обучение.

На ту же тему министр Кристна Каллас будет говорить с родителями и во вторник в Кохтла-Ярвеской гимназии. Общение там начнется тоже в 17.30.