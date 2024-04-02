Старейшим человеком в Эстонии стала жительница Кивиыли

Родители Ларисы Шипицыной были островитянами, но она выросла в районе Пюсси, работала на Таллиннской ювелирной фабрике, а старость проводит в Кивиыли, пишет "Virumaa Teataja". Потомком одного из братьев Ларисы является эстонская звезда тенниса Анетт Контавейт.

По данным регистра народонаселения, в Эстонии проживают 212 человек в возрасте 100 лет и старше, но среди них только 22 мужчины. 92 людям - 100 лет, 58 - 101 год, 31 - 102 года, 17 - 103 года, шестерым - 104 года, пятерым - 105 лет и трем - 106 лет.

Лица в возрасте 100–106 лет распределяются по уездам таким образом: 70 человек - в Харьюмаа, 33 - Тартумаа, 18 - Ида-Вирумаа, 16 - Пярнумаа, 11 - Сааремаа, 11 - Вильяндимаа, десять - Йыгевамаа, десять - Ляэне-Вирумаа, восемь - Пыльвамаа, семь - Рапламаа, семь - Валгамаа, пять - Ярвамаа, четыре - Вырумаа, один - Ляэнемаа и один - Хийумаа.