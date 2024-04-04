Министерство ответило Нарве ⟩ Пол Александровского собора позволяет там молиться

В марте мэр Нарвы Яан Тоотс написал министру внутренних дел, что 22 и 23 июня "Кайтселийт" и Нарвская городская управа организуют в Нарве празднование Дня Победы с участием президента республики, правительства республики и дипломатического корпуса. В рамках этого запланировано также праздничное богослужение в Нарвском Александровском соборе.

"Для безопасного проведения богослужения необходимо отремонтировать пол в церкви. По оценкам, связанные с этим работы обойдутся в 500000 евро. Как известно, ремонтные работы, связанные с церковью, организует "Riigi Kinnisvara AS" (RKAS). Просим Вас ходатайствовать о выделении 500000 евро из резерва правительства республики на ремонт пола Нарвского Александровского собора", - написал Тоотс министру внутренних дел.