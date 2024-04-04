Министерство внутренних дел считает, что пол Нарвского Александровского собора в не таком плохом состоянии, чтобы во время празднования Дня Победы там не могло быть проведено торжественное богослужение.
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Министерство ответило Нарве ⟩ Пол Александровского собора позволяет там молиться
В марте мэр Нарвы Яан Тоотс написал министру внутренних дел, что 22 и 23 июня "Кайтселийт" и Нарвская городская управа организуют в Нарве празднование Дня Победы с участием президента республики, правительства республики и дипломатического корпуса. В рамках этого запланировано также праздничное богослужение в Нарвском Александровском соборе.