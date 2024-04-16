ОДИН ВОПРОС ⟩ Как решить возникшую с переименованием нарвских улиц проблему с отправкой экстренной помощи?

- Действительно, с такой проблемой могут сталкиваться жители города, особенно пожилые, не привыкшие еще к новым названиям, поскольку с момента переименования улиц прошло сравнительно мало времени. Горуправление на своей домашней странице и странице в "Facebook" вновь напоминает горожанам о переименовании улиц.