"Северное побережье" писало в начале апреля, что после того, как в Нарве и Силламяэ советские идеологические названия улиц заменили на новые, зачастую бывает, что люди указывают старый адрес, когда звонят по номеру экстренной помощи 112, что ставит диспетчеров в трудное положение.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Как решить возникшую с переименованием нарвских улиц проблему с отправкой экстренной помощи?
Вице-мэр Нарвы Олег КАРПИКОВ:
- Действительно, с такой проблемой могут сталкиваться жители города, особенно пожилые, не привыкшие еще к новым названиям, поскольку с момента переименования улиц прошло сравнительно мало времени. Горуправление на своей домашней странице и странице в "Facebook" вновь напоминает горожанам о переименовании улиц.
По нашим данным, центр тревоги обновляет сейчас свое программное обеспечение, чтобы операторы могли отправлять патрули, используя также старые названия улиц.