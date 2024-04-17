На пост министра по делам регионов выдвинули человека из Ида-Вирумаа

По словам председателя политической партии Лаури Ляэнеметса, уроженка Пюсси Пирет Хартман уже зарекомендовала себя как решительный министр и готовый к сотрудничеству член правительства. А также, как человек из Ида-Вирумаа, она хорошо знакома с региональными проблемами Эстонии.

- Пирет также помогла подготовить создание Земельно-территориального управления в Министерстве регионов и сельского хозяйства, инициированное его предшественником Мадисом Калласом, и уже знакома с работой министерства и его людьми. Образование Пирет в области сельского хозяйства, а также обширные знания и опыт в области государственного управления и политики, безусловно, помогут Пирету в ее будущей работе, - сказал Ляэнеметс, добавив, что он благодарен ушедшему с поста министра Мадису Калласу.

По словам Пирет Хартман, сокращение несправедливости всегда было темой, близкой ее сердцу.

- Как кандидат на пост регионального министра я отношусь к этой должности с большим уважением. В то же время мной всегда двигало чувство несправедливости. В Эстонии существует региональное неравенство, но хорошие рабочие места, функционирующий бизнес и хорошее транспортное сообщение помогают его уменьшить. Я выступаю за завершение так называемого плана Робин Гуда, инициированного Мадисом Калласом, а также считаю важным добиться значительного прогресса в реформе общественного транспорта.

По словам Пирет, для нее также важно привлекать внимание к сельскохозяйственной политике и держать ее в центре внимания. "Самое главное здесь - это подготовка нового финансового периода, чтобы у эстонских фермеров были справедливые условия по сравнению с условиями других стран-членов ЕС", - сказала Пирет Хартман.

Пирет Хартман в настоящее время работает в Министерстве финансов руководителем департамента стратегии. В предыдущем правительстве Хартман занимала пост министра культуры, а до этого работала заместителем канцлера Министерства культуры. В Социал-демократической партии Хартман ранее работала предвыборным директором и исполнительным директором. Пирет Хартман имеет степени магистра в области цифровых изменений в бизнесе и в области экономики и предпринимательства.