Пюхтицкий монастырь: властям Эстонии придется самим вести переговоры с Москвой

Как сообщили в монастыре, ставропигиальный статус прописан в уставе обители, где сказано, что смена юрисдикции невозможна. "Следовательно, монастырь сам не может инициировать отказ от ставропигиального статуса", - сказала настоятельница монастыря игуменья Филарета, высказывания которой приводит Rus.ERR.

"Если правительство Эстонской республики в лице министра внутренних дел настаивает на смене юрисдикции монастыря, то как инициатор процесса правительство само может обратиться к патриарху Кириллу с предложением отмены ставропигиального статуса Пюхтицкой обители", - сказала настоятельница.

"Необходимо отметить, что для обители единственно допустимым результатом процесса отмены ставропигии является гарантия правительства Эстонской республики свободы выбора монастырем юрисдикции и никакого давления в этом вопросе монастырь испытывать не должен", - добавила игуменья Филарета.

Напомним, министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс на встрече с игуменьей Пюхтицкого монастыря Филаретой сообщил, что монастырю нужно положить конец подчинению Московскому патриархату, и лучше всего было бы, если бы монастырь сделал это сам.