ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Когда не в состоянии разрешить школьный конфликт

Теперь оказались в ситуации, когда объединенное учебное учреждение (одна школа и три детсада) остается перед экзаменами, выпускными вечерами и торжественными актами без директора, и, вероятно, большое связанное с окончанием учебного года бумажное хозяйство теперь тоже дополнительным грузом ляжет на оставшуюся без руководителя школу.

В течение нескольких лет мы наблюдали в разных самоуправлениях, как возникающие в связи со школами проблемы иногда уродливо выплескивались в публичное пространство, и самоуправления не справлялись с их решением и разъяснением общественности. Похоже, что подобные конфликты чаще становятся возможными именно тогда, когда между школой и владельцем школы (в данном случае самоуправлением) нет постоянного контакта и обмена информацией. Если владельца школы не интересует происходящее в школе, то это ощущает и школа. Вот каждый и начинает при разрешении таких конфликтных ситуаций действовать на свое усмотрение, ведь противоположная информация от другой стороны не поступает. И результат таков, каков он есть.