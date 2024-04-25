Разгоревшийся вокруг Майдлаской школы конфликт, о котором пишет "Северное побережье", это не что иное, как очередной пример коммуникационного кризиса, когда не в состоянии разрешить возникшие в учреждении разногласия. В ситуации, когда в конфликт вовлечены разные стороны, исходящие из разной информации и разных точек зрения, и свою роль играют также сложившиеся в коллективе отношения между людьми, сделать это не просто.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Когда не в состоянии разрешить школьный конфликт
Конечно, вопросы вызывают также роль и действия владельца школы, то есть волостного управления, когда помощник старейшины, как утверждается, вмешался в вопросы персонала школы (вернее, находящегося под управлением школы Сондаского детсада), потребовав увольнения одного учителя и в противном случае угрожая увольнением директору.
Теперь оказались в ситуации, когда объединенное учебное учреждение (одна школа и три детсада) остается перед экзаменами, выпускными вечерами и торжественными актами без директора, и, вероятно, большое связанное с окончанием учебного года бумажное хозяйство теперь тоже дополнительным грузом ляжет на оставшуюся без руководителя школу.
В течение нескольких лет мы наблюдали в разных самоуправлениях, как возникающие в связи со школами проблемы иногда уродливо выплескивались в публичное пространство, и самоуправления не справлялись с их решением и разъяснением общественности. Похоже, что подобные конфликты чаще становятся возможными именно тогда, когда между школой и владельцем школы (в данном случае самоуправлением) нет постоянного контакта и обмена информацией. Если владельца школы не интересует происходящее в школе, то это ощущает и школа. Вот каждый и начинает при разрешении таких конфликтных ситуаций действовать на свое усмотрение, ведь противоположная информация от другой стороны не поступает. И результат таков, каков он есть.