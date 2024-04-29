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МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.04-09.05 Куда пойти в будни и на выходных

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На концерте 9 мая на Ратушной площади в Нарве среди других артистов выступит и Алика.
На концерте 9 мая на Ратушной площади в Нарве среди других артистов выступит и Алика. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 30 апреля по 9 мая.

КУЛЬТУРА

Четверг, 2 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - авторский час: открытие выставки живописи "Alasti Pietá" / "Обнаженная Пьета" вируского церковного учителя Тауно Тоомпуу. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Марко Матвере.
Марко Матвере. Фото: Фейсбук

* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 19.00 - вечерняя беседа-концерт Марко Матвере. Открыто кафе. Билет - 7-10 евро.

Пятница, 3 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: книги о весне.

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 15.00 - открытие выставки "Лоскутное искусство".

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - моноспектакль: К. Климовски - "Рада", Б. Минаев - "Химия и жизнь". Читает Любовь Валге.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "Tere, suvi!" / "Здравствуй, лето!", концерт вокальной студии "Music".

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - завершение сезона "Eesti Kontsert": "Bach Against the Machine", концерт латвийского ансамбля "Dagamba". Билет - 22-28 евро.

Суббота, 4 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: праздник мальчиков в Японии.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - песенный конкурс "Viisiratas 2024".

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - "Аз и Ферт", старинный водевиль в исполнении "Teatri Koda". Билет - 8 евро.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - концерт "Maailmahitid eesti keeles" / "Мировые хиты на эстонском языке". Выступают Карлос Лийв и солисты вокальной студии "Pääsuke". Билет - 7 евро.

* В Силламяэском центре культуры в 16.00 - "Ela tantsides" / "Живи в танце", концерт группы эстрадного танца "Анфас - новая линия". Билет - 5 евро.

Воскресенье, 5 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "The show must go on", концерт "Music Star Studio", вокальной студии клуба "Ахтме". Вход свободный.

Понедельник, 6 мая

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки "Rõivaste viltimine" / "Валяние одежды" йыхвиски Ингери Паалонен. Выставка открыта до 31 мая.

Вторник, 7 мая

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки Украинского общества г. Кохтла-Ярве "Красота Ровенского Полесья".

Среда, 8 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Meie oma...", 55-й праздник народного танца Ярвеской школы Кохтла-Ярве. Вход свободный.

Четверг, 9 мая

* В Нарве на Ратушной площади в 17.00 - концерт. Выступают Уку Сувисте, Алика, Нарвский симфонический оркестр, "Smilers", молодежный оркестр и фольклорный ансамбль "Kratt" Кохтла-Ярвеской гимназии. С 15.00 открыта инфопалатка на европейскую тематику.

* В Сондаском народном доме в 18.00 - концерт, посвященный Дню матери.

Пилле Пюрг.
Пилле Пюрг. Фото: Фейсбук

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Kõbus ja lõbus", автобиографический спектакль Пилле Пюрг. Билет - 20-23 евро.

СПОРТ

Среда, 1 мая

* От Силламяэской спасательной станции в 10.30 - велопоход Силламяэ-Муммассааре-Силламяэ.

Суббота, 4 мая

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 10.00 - этап соревнований "Ida-Virumaa ujumistähed".

* В Нарве на Кренгольме в 10.15 - мотогонки "Crosskart Estonia 2024". Билет - 15 евро. Информация: www.crosskart.ee.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - Пярнуский футбольный клуб.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" / "Järve jalgpallikool" (Кохтла-Ярве) - ФК "Maardu Aliens".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Vaprus" (Пярну).

Воскресенье, 5 мая

* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - чемпионат Вирумаа по волейболу среди женщин.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tulevik" (Вильянди).

* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку; дуплет.

Среда, 8 мая

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.00 - викторина "Arukate akadeemia" / "Академия умников".

Четверг, 9 мая

* В Йыхви с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Вторник, 30 апреля

* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 14.15 - инфодень Кохтлаского исторического кружка: поговорим о спорте с Юри и Малль Шмидт.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - кофейный вечер с Вирве Линдер: "Naabritüdrukust linnapeaks - kuhu edasi?" / "Из соседской девчонки до мэра - куда дальше?". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

* В Пухату на деревенской площади в 18.00 - Вальпургиева ночь. Полет ведьм и игры. Надевайте костюм и приходите посмотреть!

* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - вечер интеллектуальных игр.

Среда, 1 мая

Юри Хоменя.
Юри Хоменя. Фото: Signe Oidekivi

* На хуторе Кыртси деревни Сяллику Алутагузеской волости - открытие сезона на Эстонском винном пути: в 12.00 и 14.00 - знакомство с винной кухней винного производства "RaJuVe", в 13.00 и 15.00 состоится небольшой поход по хутору, в 16.00 выступает Юри Хоменя. В течение дня можно дегустировать продукцию винного хутора, открыто однодневное кафе. И с собой можно прикупить винца. Информация: www.veinitee.ee и www.rajuve.ee.

Четверг, 2 мая

* В Пагариском общественном доме в 12.00 - собрание почтенных: "Nostalgilised laulikud ja salmikud" / "Ностальгические песни и стихи".

Суббота, 4 мая

* В порту Тойла с 10.00 - день открытых рыбных портов.

* В Ида-Вирумаа в разных локациях - день полезных дел "Teeme ära!" / "Сделаем!". Информация: teemeara.ee.

Вторник, 7 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - открытый урок танца в стиле кантри. С собой взять сменную обувь. Плата за участие - 3 евро. Информация по тел. 554 5844, Хельги.

Среда, 8 мая

"Laine".
"Laine". Фото: Laine

* В Мяэтагузеском народном доме в 12.00 - весенний праздник золотого возраста. Танцы под музыку ансамбля "Laine".

В предрождественской Нарве центром народных гуляний стали Ратуша и две площади рядом с ней - Ратушная и Стокгольмская.
В предрождественской Нарве центром народных гуляний стали Ратуша и две площади рядом с ней - Ратушная и Стокгольмская. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

* В Нарве в 16.00 - открытие Стокгольмской площади.

Четверг, 9 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет. 

Фото: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

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