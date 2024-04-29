МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.04-09.05 Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Vaprus" (Пярну).

Воскресенье, 5 мая

* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - чемпионат Вирумаа по волейболу среди женщин.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tulevik" (Вильянди).

* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку; дуплет.

Среда, 8 мая

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.00 - викторина "Arukate akadeemia" / "Академия умников".

Четверг, 9 мая

* В Йыхви с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Вторник, 30 апреля

* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 14.15 - инфодень Кохтлаского исторического кружка: поговорим о спорте с Юри и Малль Шмидт.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - кофейный вечер с Вирве Линдер: "Naabritüdrukust linnapeaks - kuhu edasi?" / "Из соседской девчонки до мэра - куда дальше?". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

* В Пухату на деревенской площади в 18.00 - Вальпургиева ночь. Полет ведьм и игры. Надевайте костюм и приходите посмотреть!

* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - вечер интеллектуальных игр.

Среда, 1 мая

Юри Хоменя. Фото: Signe Oidekivi