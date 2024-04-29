Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 30 апреля по 9 мая.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.04-09.05 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 2 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - авторский час: открытие выставки живописи "Alasti Pietá" / "Обнаженная Пьета" вируского церковного учителя Тауно Тоомпуу. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 19.00 - вечерняя беседа-концерт Марко Матвере. Открыто кафе. Билет - 7-10 евро.
Пятница, 3 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: книги о весне.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 15.00 - открытие выставки "Лоскутное искусство".
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - моноспектакль: К. Климовски - "Рада", Б. Минаев - "Химия и жизнь". Читает Любовь Валге.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "Tere, suvi!" / "Здравствуй, лето!", концерт вокальной студии "Music".
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - завершение сезона "Eesti Kontsert": "Bach Against the Machine", концерт латвийского ансамбля "Dagamba". Билет - 22-28 евро.
Суббота, 4 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: праздник мальчиков в Японии.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - песенный конкурс "Viisiratas 2024".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - "Аз и Ферт", старинный водевиль в исполнении "Teatri Koda". Билет - 8 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - концерт "Maailmahitid eesti keeles" / "Мировые хиты на эстонском языке". Выступают Карлос Лийв и солисты вокальной студии "Pääsuke". Билет - 7 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 16.00 - "Ela tantsides" / "Живи в танце", концерт группы эстрадного танца "Анфас - новая линия". Билет - 5 евро.
Воскресенье, 5 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "The show must go on", концерт "Music Star Studio", вокальной студии клуба "Ахтме". Вход свободный.
Понедельник, 6 мая
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки "Rõivaste viltimine" / "Валяние одежды" йыхвиски Ингери Паалонен. Выставка открыта до 31 мая.
Вторник, 7 мая
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки Украинского общества г. Кохтла-Ярве "Красота Ровенского Полесья".
Среда, 8 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Meie oma...", 55-й праздник народного танца Ярвеской школы Кохтла-Ярве. Вход свободный.
Четверг, 9 мая
* В Нарве на Ратушной площади в 17.00 - концерт. Выступают Уку Сувисте, Алика, Нарвский симфонический оркестр, "Smilers", молодежный оркестр и фольклорный ансамбль "Kratt" Кохтла-Ярвеской гимназии. С 15.00 открыта инфопалатка на европейскую тематику.
* В Сондаском народном доме в 18.00 - концерт, посвященный Дню матери.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Kõbus ja lõbus", автобиографический спектакль Пилле Пюрг. Билет - 20-23 евро.
СПОРТ
Среда, 1 мая
* От Силламяэской спасательной станции в 10.30 - велопоход Силламяэ-Муммассааре-Силламяэ.
Суббота, 4 мая
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 10.00 - этап соревнований "Ida-Virumaa ujumistähed".
* В Нарве на Кренгольме в 10.15 - мотогонки "Crosskart Estonia 2024". Билет - 15 евро. Информация: www.crosskart.ee.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - Пярнуский футбольный клуб.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" / "Järve jalgpallikool" (Кохтла-Ярве) - ФК "Maardu Aliens".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Vaprus" (Пярну).
Воскресенье, 5 мая
* В Йыхвиском спортхолле в 12.00 - чемпионат Вирумаа по волейболу среди женщин.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tulevik" (Вильянди).
* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку; дуплет.
Среда, 8 мая
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.00 - викторина "Arukate akadeemia" / "Академия умников".
Четверг, 9 мая
* В Йыхви с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Вторник, 30 апреля
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 14.15 - инфодень Кохтлаского исторического кружка: поговорим о спорте с Юри и Малль Шмидт.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - кофейный вечер с Вирве Линдер: "Naabritüdrukust linnapeaks - kuhu edasi?" / "Из соседской девчонки до мэра - куда дальше?". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Пухату на деревенской площади в 18.00 - Вальпургиева ночь. Полет ведьм и игры. Надевайте костюм и приходите посмотреть!
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - вечер интеллектуальных игр.
Среда, 1 мая
* На хуторе Кыртси деревни Сяллику Алутагузеской волости - открытие сезона на Эстонском винном пути: в 12.00 и 14.00 - знакомство с винной кухней винного производства "RaJuVe", в 13.00 и 15.00 состоится небольшой поход по хутору, в 16.00 выступает Юри Хоменя. В течение дня можно дегустировать продукцию винного хутора, открыто однодневное кафе. И с собой можно прикупить винца. Информация: www.veinitee.ee и www.rajuve.ee.
Четверг, 2 мая
* В Пагариском общественном доме в 12.00 - собрание почтенных: "Nostalgilised laulikud ja salmikud" / "Ностальгические песни и стихи".
Суббота, 4 мая
* В порту Тойла с 10.00 - день открытых рыбных портов.
* В Ида-Вирумаа в разных локациях - день полезных дел "Teeme ära!" / "Сделаем!". Информация: teemeara.ee.
Вторник, 7 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - открытый урок танца в стиле кантри. С собой взять сменную обувь. Плата за участие - 3 евро. Информация по тел. 554 5844, Хельги.
Среда, 8 мая
* В Мяэтагузеском народном доме в 12.00 - весенний праздник золотого возраста. Танцы под музыку ансамбля "Laine".
* В Нарве в 16.00 - открытие Стокгольмской площади.
Четверг, 9 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
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