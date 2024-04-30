Министр о проблемах Нарвы при поиске учителей: предлагайте квартиры и прочие блага

В феврале этого года министр образования и науки Кристина Каллас (вторая слева) встречалась в Йыхви с тамошним волостным старейшиной Марис Тоомель, мэром Нарвы Яаном Тоотсом (по левую руку от министра) и мэром Кохтла-Ярве Хенри Казело, чтобы обсудить переход на эстоноязычное обучение. Руководители Йыхви и Кохтла-Ярве были значительно более уверенными в себе относительно предстоящего перехода на эстоноязычное обучение, чем руководители Нарвы.

Министр образования и науки ответила нарвским городским руководителям, встревоженным из-за недостаточного знания учителями эстонского языка, что с нового учебного года не у всех учителей знание эстонского языка должно быть на высшем уровне и у них будет время на совершенствование. В то же время она порекомендовала городу при поиске учителей предлагать им больше льгот.