Министр образования и науки ответила нарвским городским руководителям, встревоженным из-за недостаточного знания учителями эстонского языка, что с нового учебного года не у всех учителей знание эстонского языка должно быть на высшем уровне и у них будет время на совершенствование. В то же время она порекомендовала городу при поиске учителей предлагать им больше льгот.
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Министр о проблемах Нарвы при поиске учителей: предлагайте квартиры и прочие блага
Вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева в начале апреля обратилась в министерство с письмом, в котором подробно описала ситуацию в городских учреждениях образования при переходе на эстоноязычное обучение, а также выразила тревогу, что не все учителя освоят язык на требуемом уровне, а это значит, что как в детсадах, так и в школах возникнет нехватка учителей.